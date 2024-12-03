أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار.. ارتفاع معظم مؤشرات البورصة واستقرار رأس المال السوقي.. وانخفاض أسعار الخضراوات والأسماك بسوق العبور

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



نيسان تعلن ثبات أسعار صني 2025 خلال ديسمبر الجاري

سيارات نيسان، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية نيسان، أسعار سيارات نيسان صني موديل 2025 بالسوق المصرية خلال شهر ديسمبر، والتى شهدت استقرارا سعريا دون تغيير، مما يشير إلى تحسين مبيعاتها خلال الشهر الجاري.

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان، كافة الموزعين والتجار بثبات أسعار سيارات نيسان صنى موديل 2025 بالسوق المصرى، خلال شهر ديسمبر، ونرصد فى التقرير التالى أسعار السيارات وهي كالتالي:-

أول فئة غير متوفرة بالسوق المصرية.

يصل سعر ثانى فئة أوتوماتيك بسعر 695 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة ثالث فئة بسعر 765 ألف جنيه.

صني سوبر صالون بسعر 795 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

مواصفات محرك سيارات نيسان صني

حصلت سيارات نيسان صنى موديل 2025، بنفس المحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك. ويمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 4 سرعات في نيسان صني التحكم السلس والتغيير الدقيق والسريع.

وتتسارع سيارات نيسان صني موديل 2025 من الثبات الي 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

وفى ذات السياق المتصل، قال تامر حنفي خبير السيارات: إنّ توطين صناعة السيارات بالسوق المصري ينعكس بالإيجاب علي أسعار السيارات على المستوى البعيد، حيث تتراجع الأسعار بالسوق المحلي، نظرا لأن التصنيع سيكون بتكلفة أقل من الاستيراد.

وأوضح تامر حنفي في تصريح خاص لفيتو، أن الحكومة تسعى لتوفير جميع الحوافز لرجال الصناعة من أجل إنشاء مصانع السيارات، وتوطين صناعة السيارات، الذي ينعكس علي الصناعة في مصر لأنها تسد احتياجات السوق المحلي.

ولفت إلي أن السيارات المجمعة محليًا يفرض عليها التجار ظاهرة الأوفربرايس التي تفرض رسوما إضافية علي أسعار السيارات لاستلام السيارات علي الفور بدون الوضع علي قوائم الانتظار.



رئيس شعبة الدواجن يكشف حقيقة وجود تحركات في الأسعار

أسعار الدواجن اليوم، كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، حقيقة ما تردد بشأن وجود تحركات سعرية في البيض والدواجن.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه لا صحة لما تردد عن ارتفاع أسعار الدواجن أو البيض، وهناك استقرار بالأسواق.

ولفت “السيد” إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزارع يسجل منذ شهرين 68 جنيها، بينما يصل للمستهلك بـ 78 جنيها.

اسعار البيض اليوم، وأضاف: أن سعر كرتونة البيض يتراوح ما بين 150 إلى 165 جنيها.

واستقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، عند أسعار الأمس، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيها.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ الاتفاق على توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، لـ5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.

انخفاض 11 صنفًا من الخضراوات في سوق العبور



أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لأخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، حيث ارتفع سعر 3 أصناف خضراوات، مقابل انخفاض 11 صنفًا أخرين، مع استقرار الأصناف الأخرى داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.



«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 16 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 14.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا,

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

انخفاض 8 أنواع من السمك في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة، إذ ارتفعت أسعار 5 أنواع من السمك، فضلًا عن انخفاض 8 أنواع آخرين، مع استقرار باقي الأنواع.



أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 74 إلى 76 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 69 إلى 73 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 85 جنيها للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار

كشف تقرير الوضع الاقتصادي الخارجي الصادر عن البنك المركزي وجود ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار، ومن المفترض أن يكون موعد استحقاقها في أكتوبر 2026.

وحولت الإمارات ودائعها لدى البنك المركزي لاستثمارات ضمن صفقة رأس الحكمة بإجمالي 11 مليار دولار.

فيما قررت الكويت تجديد وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي.

من جانب آخر أعلن البنك المركزي المصري عن تلقيه 22 عرضًا لتغطية عطاء أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 1.1455 مليار دولار وذلك على العرض الذي طرحه اليوم بقيمة 900 مليون دولار لأجل عام يستحق في 2 ديسمبر 2025.

وكشفت بيانات للبنك المركزي من خلال موقعه الإلكتروني، عن أنه قبل تلك العروض “16 عرضًا” بقيمة 980.5 مليون دولار، بفائدة بلغت 4.5%، مقابل فائدة تراوحت بين 4.488% و4.5% وبمتوسط 4.498% في آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 11 نوفمبر الماضي.

ويتم توجيه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 5 ديسمبر 2023، حيث تم سحب 990 مليون دولار من خلاله.

تجدر الإشارة إلى رفض البنك المركزي بعض العروض التي طلبت عائدًا يصل إلى 5.4% مقابل الاكتتاب في هذا العطاء.

ويسمح البنك المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات لتيسير استخدام المحافظ الإلكترونية للمحمول



أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع البنك المركزي المصري تعليمات جديدة لشركات المحمول فيما يخص خدمات محافظ المحمول الإلكترونية بتهيئة الخدمات وإتاحتها للمستخدمين من ذوي الهمم لإجراء عمليات الدفع، وتحويل الأموال، والتسوق الإلكتروني بطريقة آمنة وسهلة.

يأتى ذلك احتفالًا بـاليوم العالمي لذوي الهمم وإيمانًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأهمية تمكين ذوي الهمم من الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

وتتضمن التعليمات تمكين ذوي الهمم من الاشتراك وتفعيل خدمة المحافظ الإلكترونية للمحمول بشكلٍ سلس، وتوفير آلية للتعامل مع ذوي الهمم داخل منافذ البيع وذلك من خلال مترجمي لغة الإشارة، أو شاشات لإطلاعهم على كافة المعلومات والإجراءات، بالإضافة إلى توفير عقود الخدمة بلغة برايل.



كما وجه الجهاز مشغلي خدمات الاتصالات بتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم بما يتناسب مع احتياجات ذوي الهمم وذلك من خلال توفير واجهات مرئية وصوتية، وتطوير خاصية الإملاء الصوتي، ودعم التقنيات المساعدة مثل قارئ الشاشة، لتيسير استخدام خدمات الدفع والتحويل عبر المحمول.

تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الشمول المالي وإتاحة خدمات محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية لجميع فئات المجتمع على حدٍ سواء، كما تتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الخدمات المالية الرقمية وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان.



974.3 مليون سهم حجم الطلب على الاكتتاب العام لطرح المصرف المتحد

أغلق باب الاكتتاب العام لطرح المصرف المتحد بالبورصة المصرية، وبلغ حجم الطلب على الاكتتاب العام لطرح المصرف المتحد نحو 974.3 مليون سهم من إجمالي 16.5 مليون سهم مطروح، بعدد مرات تغطية بلغت 59.048 مرة بعد غلق باب الاكتتاب نهاية اليوم.

وكان قد بدأ الاكتتاب العام على الشريحة الثانية من المصرف المتحد للطرح العام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.5% من أسهم البنك.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للمصرف المتحد، 5.5 مليار جنيه موزع على عدد 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية بقيمة 5 جنيهات للسهم الواحد، وجميعها أسهم عادية نقدية، ويتوزع هيكل ملكية المصرف ما بين البنك المركزي المصري ويمتلك 99.998 مليون سهم، وصندوق العاملين بالبنك المركزي ويملك 1000 سهم، وصندوق العاملين بالبنك الأهلي المصري ويملك نفس العدد من الأسهم.



ارتفاع معظم مؤشرات البورصة واستقرار رأس المال السوقي

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع. واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 "بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة.





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