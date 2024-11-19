الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع ملحوظ في سعر البصل، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 11 إلى 19جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 15 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيهات.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 13 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 9 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 8 إلى 16 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 8 إلى 16 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 45 إلى 60 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كيلو ملوخية نحو 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 14 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو بسلة من 27 إلى 33 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو سبانخ من 10 إلى 14 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون اضاليا من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
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البطاطس ترتفع لـ 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

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