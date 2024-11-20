الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والبياض في سوق العبور

الأسماك والجمبري
الأسماك والجمبري

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو
  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 76 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 67 إلى 69 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 90 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 190 إلى 290 جنيهًا.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 290 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 150 إلى 250 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 180 إلى 280 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بربون وسط من 100 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 630 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم.
  2. تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  3. تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  4. تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.
  6. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

 

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