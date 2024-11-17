الأحد 17 نوفمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 19 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 إلى 12.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 14 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 13 إلى 16 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 13 جنيها.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بسلة  من 30 إلى 38 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات اليوم، البصل يبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

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الطماطم تبدأ من 4 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

 

الإحصاء: التضخم السنوي يسجل 26.3% لشهر أكتوبر 2024 والشهرى 1.5%

كشف التقرير  الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية  بلغ (240.0) نقطة لشهر أكتوبر 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا قدره (1.5%) لشهر أكتوبر 2024 مقابل (2.3) شهر سبتمبر 2024.

انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات 

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.1%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-0.4%).

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