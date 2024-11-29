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اقتصاد

الأحمر يبدأ من 137 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض، اليوم الجمعة، سجلت أسعار البيض اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024؛ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، وتشمل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

والبداية مع أسعار البيض في المجمعات الإستهلاكية والمنافذ؛ بلغ  سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض 

وفي نفس السياق؛ أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ الاتفاق على توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، لـ 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

طرح البيض في السلاسل الغذائية بسعر 150 جنيهًا

ويتضمن اتفاق اتحاد منتجي الدواجن مع السلاسل الغذائية المعلنة؛ أن تقوم هذه السلاسل بطرحه للجمهور بسعر 150 جنيهًا للطبق، وتحمل تلك السلاسل فارق التكاليف.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 134 جنيهًا و140 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 135 إلى 142 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في  بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 137 جنيهًا إلى 142 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 138 جنيهًا إلى 143 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن  سعر كرتونة  البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 124 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الجمعة في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 126 جنيهًا إلى 128 جنيهًا.

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