أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 69 إلى 75 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 66 إلى 68 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 280 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 80 إلى 135 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو مرجان من 160 إلى 260 جنيهًا. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا. تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 630 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 30 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

الفيوم تستعد لإنزال زريعة من الأسماك في بحيرة قارون

وعلى صعيد آخر؛ قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة تستعد لإنزال المزيد من زريعة الأسماك ويرقات الجمبري لبحيرة قارون خلال الفترة المقبلة، في إطار الجهود التى تبذل لتعظيم الجدوى الاقتصادية للبحيرة، ودعم المخزون السمكى بها، ومن ثم إعادة التوازن البيئى إليها، بعد أن شهدت مياهها تحسنا ملحوظًا، وبعد نجاح تجربة إنزال يرقات الجمبري بمياهها خلال الأشهر الماضية.