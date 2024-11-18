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اقتصاد

البطاطس ترتفع لـ 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 8 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 8 إلى 16 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 45 إلى 60 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كيلو ملوخية نحو 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 14 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو بسلة من 33 إلى 37 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سبانخ من 10 إلى 14 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون اضاليا من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، البصل يبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

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