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حوادث

الغموض يكتنف الجريمة، القبض على أب تخلص من ابنته ودفنها سرًا في بني سويف

قوات الشرطة ببني
قوات الشرطة ببني سويف، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف القبض على والد فتاة يبلغ  من العمر 51 عامًا، لاتهامه بقتل ابنته ذات الـ 17 عامًا ودفنها منذ 6 أيام داخل مقابر العائلة بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف

بلاغ وفاة فتاة في ظروف غامضة ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية في، بني سويف،  تلقت بلاغًا بوفاة فتاة في ظروف غامضة، حيث أفاد البلاغ بأن والدها هو من ارتكب الجريمة وأنه تم دفنها في المقابر

 على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق التي أمرت باستخراج الجثمان ونقله إلى المستشفى لعرضه على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. 

 

القبض على أب تخلص من ابنته ودفنها ببني سويف

 

وبعد التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأب المتهم، وخلال التحقيقات، اعترف الأب بجريمته، لكنه لم يوضح بشكل كامل الدوافع التي أدت إلى ارتكابه هذا الفعل. 

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة من قبل النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة وظروفها دوافعها. 

 

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