الجمعة 13 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

قناع الشبة المطحونة لعلاج الهالات السوداء والتجاعيد والخطوط الرفيعة

الهالات السوداء
الهالات السوداء

الهالات السوداء والتجاعيد والخطوط الرفيعة جميعها مشكلات تعانى منها الفتيات ما يؤثر على مظهرهن بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة للتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد والخطوط الرفيعة حفاظا على جمالهن.

قناع الشبه المطحونة لعلاج الهالات السوداء 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الشبه المطحونة لعلاج الهالات السوداء والتجاعيد والخطوط الرفيعة بالبشرة.

المكونات:

ملعقة كبيرة شبه مطحونة

ملعقة صغيرة ماء فاتر 

الطريقة:

  • نحضر حجر الشبه ونطحنه جيدا حتى نحصل على بودر ناعم.
  • نأخذ ملعقة منع ونضعه فى بولة عميقة ونضيف له الماء الفاتر ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع ينظف المسام بعمق ويقشد البشرة ويقضى على التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة ويفتح البشرة.
  • وهذا القناع أيضا يقضى على الهالات السوداء.
الهالات السوداء 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:
يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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