التخلص من الهالات السوداء حول العينين بالوصفات الطبيعية

التخلص من الهالات السوداء حول العينين، من التحديات التي تخوضها الكثير من الفتيات، لأنها تُعتبر من المشاكل المزعجة التي تؤثر على المظهر العام وتسبب القلق للكثير من الفتيات.



تظهر الهالات السوداء نتيجة عدة عوامل، مثل الإرهاق وقلة النوم والتعرض المفرط للشمس، وكذلك العوامل الوراثية. إلا أن خبراء التجميل دائما يؤكدون أن هناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من الهالات السوداء حول العينين.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن التخلص من الهالات السوداء يتطلب مزيجًا من العناية اليومية بالبشرة واتباع نمط حياة صحي.



وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الطرق الطبيعية وسيلة فعالة في التخلص من الهالات السوداء حول العينين، والقضاء عليها، وتحسين مظهر البشرة بشكل عام، على أن يتم المواظبة بانتظام لتحقيق نتائج ملحوظة، بالإضافة إلى تناول غذاء متوازن والحصول على قسط كافٍ من النوم للحفاظ على بشرة صحية ونضرة.

وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء حول العينين

الهالات السوداء

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية أهم الطرق الطبيعية التي يمكنها علاج مشكلة الهالات السوداء.

1. شرائح الخيار

الخيار من أشهر الطرق الطبيعية المستخدمة لعلاج الهالات السوداء. يحتوي الخيار على مضادات أكسدة تعمل على تهدئة البشرة وتقليل الانتفاخ، كما يحتوي على كمية كبيرة من الماء الذي يرطب البشرة. يمكن وضع شرائح الخيار الباردة مباشرة على العينين لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر. يُفضل تكرار هذه الطريقة مرتين يوميًا لتحقيق أفضل النتائج.

2. أكياس الشاي الباردة

أكياس الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، تحتوي على مضادات أكسدة وعناصر مضادة للالتهاب تعمل على تهدئة الجلد وتقليل الانتفاخ والهالات السوداء. بعد استخدام أكياس الشاي، يمكن وضعها في الثلاجة لبضع دقائق لتبرد، ثم توضع على العينين لمدة 10 إلى 15 دقيقة. يُفضل استخدام هذه الطريقة يوميًا للحصول على نتائج ملحوظة.

3. زيت اللوز

زيت اللوز يعتبر خيارًا طبيعيًا رائعًا للتخفيف من الهالات السوداء، حيث يحتوي على فيتامينات A وE التي تُغذي البشرة وتساعد في تفتيحها. يُنصح بتدليك قطرات من زيت اللوز تحت العينين بلطف قبل النوم، وتركه طوال الليل ثم غسله صباحًا. تكرار هذه العملية يوميًا يمكن أن يحسن من لون البشرة ويقلل من مظهر الهالات.

4. الألوفيرا (جل الصبار)

الألوفيرا من المكونات الطبيعية التي تتميز بخصائصها المرطبة والمهدئة للبشرة، ويمكنها أن تساهم في تخفيف الهالات السوداء بشكل فعال. يُفضل استخدام جل الألوفيرا الطازج ووضعه على المنطقة تحت العينين، ثم تدليكها بلطف وتركه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر. تكرار هذه الطريقة مرتين يوميًا يُساعد في تحسين مظهر البشرة وتقليل الهالات.

5. ماء الورد

ماء الورد يُعد مكونًا مميزًا لتفتيح البشرة وإنعاشها، ويُستخدم منذ زمن طويل في العناية بالبشرة. يحتوي ماء الورد على خصائص مهدئة للبشرة ويمكنه أن يقلل من ظهور الهالات السوداء. يمكن نقع قطع قطنية بماء الورد ووضعها على العينين لمدة 10 دقائق، وتُكرر هذه العملية يوميًا للحصول على نتائج فعالة.

6. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يُعتبر مرطبًا طبيعيًا قويًا وله خصائص مضادة للالتهاب تساعد في تهدئة البشرة وتخفيف الهالات السوداء. يمكن تدليك القليل من زيت جوز الهند تحت العينين يوميًا قبل النوم، وتركه حتى الصباح. يُساعد هذا الزيت في ترطيب البشرة وتفتيحها بشكل ملحوظ.

الهالات السوداء تحت العين وعلاجها

7. البطاطس

البطاطس تحتوي على أنزيمات طبيعية تُساعد على تفتيح البشرة وتقليل التورم تحت العينين. يمكن بشر حبة بطاطس وعصرها للحصول على العصير، ثم وضع قطعة قطن في العصير ووضعها على العينين لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل غسل الوجه بالماء الفاتر. تكرار هذه الطريقة بانتظام يُعطي نتائج فعالة في تقليل الهالات.

8. الكركم

الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهاب والتفتيح، ويُمكن استخدامه لتخفيف الهالات السوداء. يمكن خلط قليل من مسحوق الكركم مع بعض قطرات الحليب أو زيت اللوز حتى يتكون مزيج كريمي، ثم يوضع هذا المزيج تحت العينين لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء. يجب استخدام هذه الطريقة بحذر لتجنب اصفرار الجلد، ويمكن تكرارها مرة أو مرتين في الأسبوع.

9. التدليك بزيت فيتامين E

زيت فيتامين E يُعتبر خيارًا ممتازًا للبشرة حيث يساعد في تجديد الخلايا وتحسين مرونة الجلد. يُنصح بتدليك المنطقة حول العينين بقطرات من زيت فيتامين E بلطف قبل النوم وتركه طوال الليل، حيث يساعد ذلك في تقليل ظهور الهالات السوداء مع مرور الوقت.

10. التغذية الجيدة والنوم الكافي

التغذية الصحية والنوم الكافي يعتبران من أهم العوامل التي تساعد في تقليل الهالات السوداء. يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الخضروات الورقية والفواكه، وشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة. كما يُعتبر النوم الكافي من 7 إلى 8 ساعات ليلًا عاملًا أساسيًا للحفاظ على نضارة البشرة ومنع ظهور الهالات.