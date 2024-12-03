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صحة ومرأة

معهد التغذية: حمص الشام مشروب شتوي يعطي إحساسا بالشبع والتحكم في الشهية

حمص الشام، فيتو
حمص الشام، فيتو

كشف المعهد القومي للتغذية عن العناصر الغذائية في المشروبات الشتوية والتي ارتبط تناولها في موسم الشتاء تساعد على تدفئة الجسم.

 

فوائد مشروب حمص الشام 

وقال معهد التغذية إن من هذه المشروبات حمص الشام ومع برودة الجو يصبح كوب حمص الشام اختيارًا صحيًّا ممتازًا لجميع أفراد الأسرة.
 

وتضم الحقائق التغذوية لحمص الشام حيث يحتوي ١٠٠ جم من حمص الشام على  138 سعرًا حراريًّا و٧ جم بروتين و١.٦ دهون.

وأوضح معهد التغذية أن حمص الشام غنى بالألياف مما يساعد في الإحساس بالشبع والتحكم في الشهية.

كان قد أكد المعهد القومي للتغذية أن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي تتأثر بالحرارة حال طهيها.

 

وأوضح معهد التغذية أن طهي الخضراوات يقلل من مستوى فيتامين سي في الطعام، خاصة الطهي في درجة حرارة عالية أو لفترة طويلة، لذلك يفضل تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي طازجة بدون طهي، للحصول على الفائدة كاملة.

 

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

وأوضح معهد التغذية أن الأطعمة الغنية بفيتامين سى تشمل الفاكهة مثل البرتقال، اليوسفي، الكيوي، الفراولة والجوافة والخضراوات مثل الليمون، السبانخ، الفلفل الأخضر، الفلفل الألوان.

 

وأكد المعهد القومي للتغذية أن الحلويات والأطعمة عالية السكر تؤدي إلى إرتفاع السكر بالدم بشكل مفاجئ مما يضعف من عمل جهاز المناعة.

 

تناول الحلوى يوميًّا يسبب زيادة الوزن

وحذر معهد التغذية من تناول الحلوى بشكل يومى مما يؤدي إلى زيادة الوزن ويؤثر سلبًا في عمل الجهاز المناعي.

 

وأوضح المعهد القومي للتغذية أنه لا يوجد غذاء واحد فقط خاص بدعم المناعة، ناصحا بأهمية تناول الوجبات الصحية المتوازنة التى تحتوى على النشويات،البروتين، كما أن الخضراوات والفاكهة هي الطريقة الأمثل لدعم المناعة.

 

التمر بديل صحي للحلويات

وكشف المعهد القومي للتغذية عن فوائد تناول التمر بالسوداني حيث  يخلص جسم الإنسان من الرغبة فى تناول الحلويات نظرا لأنه يشكو  الكثير من الناس من الرغبة فى تناول الحلويات وخاصة فى آخر اليوم.
 

ويلجأ وقتها الكثيرون للكيك والبسبوسة والشيكولاتة والبسكويت.

 

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وقال معهد التغذية أن هذه الحلويات ليست فقط عالية السعرات والسكريات والدهون بل الوجبات خالية من القيمة الغذائية لذلك يمكن تناول التمر مع حبات السوداني بدلًا من الحلويات للتقليل من تناول السكر المضاف، الدهون وأيضا الاستفادة من القيمة الغذائية للتمر.

كان قد حذر المعهد القومي للتغذية من سلوكيات خاطئة ترتكبها ربات البيوت تسبب هدر الطعام  أثناء الإعداد والتجهيز للطعام منها


1- ترك الفاكهة والخضراوات حتى تفسد.

2- استخدام الأدوات المثقوبة أو غير الجيدة التنظيف لأنها تلوث الأغذية.


3- عدم تنظيف الفواكه والخضراوات الجاهزة للأكل.

4- استخدام ملعقة واحدة أثناء الطهي لتذوق الطعام عدة مرات دون تنظيفها.

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