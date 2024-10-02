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معهد التغذية: 43% من الأطفال يعانون من أمراض سوء التغذية

الأطفال يعانون من
الأطفال يعانون من أمراض سوء التغذية
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قالت الدكتورة سحر خيري مدير  معهد التغذية إن امراض سوء التغذية تمثل عبء اقتصادي على الدولة.

سحر خيري: أكبر المشكلات الصحية هي السمنة التي تزيد بمعدل سنوي

وأوضحت في كلمتها بورشة عمل لوزارة الصحة عن دور الإعلام في التوعية الصحية  ان ٤٣٪؜ من الاطفال يعانون من امراض سوء  التغذية،  مشيرة الي ان من اكبر المشكلات الصحية هي السمنة التي تزيد بمعدل سنوي.

كما أوضحت ان ١٢٪؜ من الأطفال تحت عمر سن ٥ سنوات يعانون من السمنة والاطفال في سن المدرسة يعاني  ٢٩٪؜ منهم من زيادة الوزن و١٢ ٪؜ من السمنة اما البالغين يعاني ٢٧٪؜ من زيادة الوزن و٣٦٪؜ من السمنة. 

وأكدت أن السمنة تسبب العديد من المضاعفات التي تصل للوفاة على رأسها ارتفاع دهون الدم بنسبة ١٩٪؜ و١٨٪؜ من المصابين بالسمنة مصابون بمرض السكري. 

وأوضحت أن معدل الوفيات بسبب السمنة والأمراض المرتبط بها تصل الي ١٩٪؜ من إجمالي الوفيات.

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