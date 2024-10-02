معهد التغذية: 43% من الأطفال يعانون من أمراض سوء التغذية
قالت الدكتورة سحر خيري مدير معهد التغذية إن امراض سوء التغذية تمثل عبء اقتصادي على الدولة.
سحر خيري: أكبر المشكلات الصحية هي السمنة التي تزيد بمعدل سنوي
وأوضحت في كلمتها بورشة عمل لوزارة الصحة عن دور الإعلام في التوعية الصحية ان ٤٣٪ من الاطفال يعانون من امراض سوء التغذية، مشيرة الي ان من اكبر المشكلات الصحية هي السمنة التي تزيد بمعدل سنوي.
كما أوضحت ان ١٢٪ من الأطفال تحت عمر سن ٥ سنوات يعانون من السمنة والاطفال في سن المدرسة يعاني ٢٩٪ منهم من زيادة الوزن و١٢ ٪ من السمنة اما البالغين يعاني ٢٧٪ من زيادة الوزن و٣٦٪ من السمنة.
وأكدت أن السمنة تسبب العديد من المضاعفات التي تصل للوفاة على رأسها ارتفاع دهون الدم بنسبة ١٩٪ و١٨٪ من المصابين بالسمنة مصابون بمرض السكري.
وأوضحت أن معدل الوفيات بسبب السمنة والأمراض المرتبط بها تصل الي ١٩٪ من إجمالي الوفيات.
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