طريقة عمل حمص الشام، تسالي لذيذة ومغذية

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 06:00 ص 10/13/2024 6:00:49 AM

طريقة عمل حمص الشام، حمص الشام من النيابة المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة يقدم فى فصل الشتاء.

وطريقة عمل حمص الشام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولها قيمة غذائية عالية، لذا تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل حمص الشام.

مكونات عمل حمص الشام:-

1 كوب حمص

ماء للسلق

3 ثمرة طماطم

ملعقة صلصة

2 فص ثوم مفروم

بصلة

ملح

كمون

للتقديم

شطة

عصير ليمون

طريقة عمل حمص الشام:-

انقعي الحمص في الماء لمدة 8 ساعات على الأقل، أو طوال الليل، هذا يساعد في تسريع عملية الطهي.

بعد النقع، اغسلي الحمص جيدًا وضعيه في قدر مع 2 لتر من الماء.

اغلي الماء ثم خففي النار واتركي الحمص على نار هادئة لمدة 1.5 إلى 2 ساعة، حتى يصبح طريًا.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الطماطم والبصل والثوم ونضرب جيدا.

ثم نضيف الخليط إلى الحمص بعد نضجه على النار مع الماء ونضيف لهم ملعقة الصلصة ونترك الخليط يغلى مرة واحدة.

ثم نتبل بالملح والكمون ونرفع الخليط من على النار.

ثم يقدم بعدها ساخنا ونضيف الشطة وعصير الليمون حسب الرغبة.

حمص الشام

فوائد الحمص للصحة

والحمص له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد الحمص:-

الحمص مصدر ممتاز للبروتين النباتي، وهو أمر مهم بشكل خاص للنباتيين أو الأشخاص الذين يحاولون تقليل استهلاك اللحوم، والبروتين يلعب دور أساسي في بناء وإصلاح الأنسجة، ويدعم جهاز المناعة، ويساهم في إنتاج الإنزيمات والهرمونات.

يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف مشاكل الإمساك. كما أن الألياف تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، مما يقلل من احتمالية حدوث ارتفاعات مفاجئة في مستويات السكر بعد تناول الطعام.

الحمص يحتوي على عناصر غذائية تعزز صحة القلب، مثل الألياف والبوتاسيوم وفيتامين B6، ويساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن الألياف تسهم في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الجسم، وهو ما يعزز صحة الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحمص يحتوي على نسبة جيدة من العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور، التي تساهم في تقوية العظام والحفاظ على صحتها، بالإضافة إلى ذلك، يساهم الماغنيسيوم في دعم وظائف العضلات والأعصاب بشكل صحيح.

يمكن أن يكون الحمص خيار مثالي لأولئك الذين يسعون للتحكم في أوزانهم، بفضل محتواه العالي من البروتين والألياف، يساعد الحمص على زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

الحمص يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل الحديد والزنك وفيتامينات المجموعة B، والحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين في الدم، والزنك يلعب دور مهم في دعم جهاز المناعة والشفاء من الجروح.

نظرًا لأن الحمص يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ومؤشر جلايسيمي منخفض، فإنه يعتبر خيار جيد لمرضى السكري، ويساعد الحمص في التحكم في مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاعات مفاجئة في الجلوكوز.

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