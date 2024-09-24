توصيات معهد التغذية لوجبات إفطار صحية لطلاب المدارس

وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن وجبات الإفطار الصحية لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي حيث يمكن للأمهات الاعتماد عليها وتجهيزها للطلاب.

وتشمل أهم هذه الوجبات التالي:

ساندوتش جبن فيتا بالخضروات

الساندوتش 160 جم يحتوى على 290 سعرا حراريا و12 جم دهون و35 جم كربوهيدرات

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن أهمية وجبة الإفطار لطلاب المدارس في العام الدراسي، مع التأكيد على الأمهات ضرورة الحرص على إفطار الأبناء قبل النزول إلى المدرسة يوميا.

أهمية وجبة الإفطار

وأكد معهد التغذية أن أهمية وجبة الإفطار، تشمل:

١-زيادة التركيز وتحسين الذاكرة

٢-التحكم في التوازن النفسي والبعد عن العصبية

٣-زيادة القدرة على مقاومة الأمراض ورفع المناعة

٤- الحصول على الطاقة للتحصيل الدراسي

٥-تجنب الإحساس بالجوع وتجنب الإفراط في تناول الطعام

٦- تنظيم سكر الدم

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن تحضير “اللانش بوكس” الصحي من خلال اتباع الآتي:

1- وضع زجاجة مياه محكمة الغلق.

2- إضافة بعض العصائر الطبيعية.

3- الوجبة الأساسية في اللانش بوكس يفضل أن تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل الخبز الأسمر والبروتين مثل الجبن القريش.

4- يمكن إضافة بعض الحلويات والمقرمشات الصحية للأطفال.

كيفية اختيار لانش بوكس صحي

كما وجه معهد التغذية نصائح للأمهات بشأن كيفية اختيار “لانش بوكس” صحي، تزامنا مع بدء العام الدراسي.

وتضمنت نصائح معهد التغذية الآتي:

١- أن يكون "اللانش بوكس" محكم الغلق.

٢- محفور عليه رقم 5 أي أنه صُنع من أجود الخامات.

٣- خالٍ من مادة BPa، وهي مادة كيميائية ضارة تستخدم في صناعة البلاستيك.

٤- أن يكون مقسًّما وحجمه مناسبا للطفل

وتشمل طريقة تحضير اللانش بوكس:

1- وضع زجاجة مياه محكمة الغلق.

2- إضافة بعض العصائر الطبيعية.

3- الوجبة الأساسية في اللانش بوكس يفضل أن تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل الخبز الأسمر والبروتين مثل الجبن القريش.

4- يمكن إضافة بعض الحلويات والمقرمشات الصحية للأطفال.