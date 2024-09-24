الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

توصيات معهد التغذية لوجبات إفطار صحية لطلاب المدارس

وجبة الإفطار للطلبة
وجبة الإفطار للطلبة في المدرسة،فيتو

 وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن وجبات الإفطار الصحية لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي حيث يمكن للأمهات الاعتماد عليها وتجهيزها للطلاب.

وتشمل أهم هذه الوجبات التالي: 

 

ساندوتش جبن فيتا بالخضروات

الساندوتش 160 جم يحتوى على 290 سعرا حراريا و12 جم دهون و35 جم كربوهيدرات

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن أهمية وجبة الإفطار لطلاب المدارس في العام الدراسي، مع التأكيد على الأمهات ضرورة الحرص على إفطار الأبناء قبل النزول إلى المدرسة يوميا.

 

أهمية وجبة الإفطار

وأكد معهد التغذية أن أهمية وجبة الإفطار، تشمل: 

١-زيادة التركيز وتحسين الذاكرة

٢-التحكم في التوازن النفسي والبعد عن العصبية

٣-زيادة القدرة على مقاومة الأمراض ورفع المناعة 

٤- الحصول على الطاقة للتحصيل الدراسي 

٥-تجنب الإحساس بالجوع وتجنب الإفراط في تناول الطعام 

٦- تنظيم سكر الدم

 

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن تحضير “اللانش بوكس” الصحي من خلال اتباع الآتي:

1- وضع زجاجة مياه محكمة الغلق.

2- إضافة بعض العصائر الطبيعية. 

3- الوجبة الأساسية في اللانش بوكس يفضل أن تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل الخبز الأسمر والبروتين مثل الجبن القريش.

4- يمكن إضافة بعض الحلويات والمقرمشات الصحية للأطفال.

 

كيفية اختيار لانش بوكس صحي 

 كما وجه معهد التغذية نصائح للأمهات بشأن كيفية اختيار “لانش بوكس” صحي، تزامنا مع بدء العام الدراسي.

وتضمنت نصائح معهد التغذية الآتي:

١- أن يكون "اللانش بوكس" محكم الغلق. 

٢- محفور عليه رقم 5 أي أنه صُنع من أجود الخامات. 

٣- خالٍ من مادة BPa، وهي مادة كيميائية ضارة تستخدم في صناعة البلاستيك.

٤- أن يكون مقسًّما وحجمه مناسبا للطفل

وتشمل طريقة تحضير اللانش بوكس:

1- وضع زجاجة مياه محكمة الغلق.

2- إضافة بعض العصائر الطبيعية. 

3- الوجبة الأساسية في اللانش بوكس يفضل أن تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل الخبز الأسمر والبروتين مثل الجبن القريش.

4- يمكن إضافة بعض الحلويات والمقرمشات الصحية للأطفال.



نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

السعرات الحرارية المعهد القومي للتغذية طلاب المدارس وجبات الافطار كربوهيدرات القومي للتغذية العام الدراسي

مواد متعلقة

هيئة الدواء: ضبط مصنع غير مرخص للمستحضرات الصيدلية بالعاشر من رمضان

هيئة الدواء: تقديم حزمة من الخدمات والحوافز لدعم الصناعة

شعبة الأدوية: 13 صيدلية حكومية بالمحافظات يتوفر بها الدواء الناقص في السوق

هيئة الدواء: توفير 133 مليون عبوة دواء في الصيدليات لـ 364 مستحضرا

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

تفاصيل السيطرة على حريق محدود بمركز الأورام في سوهاج (بث مباشر)

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 9- 2024 في الأسواق

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

المزيد
الجريدة الرسمية