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ثقافة وفنون

فرقة IVE الكورية تعلن عن ألبوم جديد في ذكرى ترسيمها الثالثة

فرقة IVE، فيتو
فرقة IVE، فيتو

أعلنت وكالة Starship، مساء أمس الأحد الموافق 1 ديسمبر، أن فرقة الكيبوب IVE تستعد للعودة بألبوم جديد في يناير.

وقالت الوكالة: “IVE، التي تحتفل بالذكرى السنوية الثالثة لترسيمها اليوم، يضعون قلوبهن وأرواحهن حاليًا في إعداد ألبوم جديد بهدف العودة في يناير، نطلب منكم إظهار الكثير من الدعم لـ IVE، الذي يستحقون قفزة أخرى إلى الأمام بعد النمو خلال جولتها العالمية خلال العام الماضي."

يو جين تعلن عن عودة IVE في 2025

ذكرت القائدة الفرقة آن يو جين: “أثناء سفرنا في جولتنا العالمية، التي بدت وكأنها حلم حقًا، كنا سعداء حقًا بفضل دايف ”معجبي IVE" في جميع أنحاء العالم الذين رحبوا بنا دائمًا، بغض النظر عن المدينة التي كنا نؤدي فيها، لقد كان وقتًا رائعًا تمكنت العضوات خلاله من الترابط والنمو بشكل أوثق”.

وتابعت: “إلى دايف وكل من يحب IVE الذين انتظرونا للعودة في النصف الثاني من هذا العام، جميع العضوات والعديد من موظفينا يعملون بجد حقًا واتحدوا كواحد من أجل استعدوا لعودتنا العام المقبل، لذا حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت، آمل أن تتطلعوا إلى عودتنا في 2025.”

وتابعت: “اليوم أيضًا هو الذكرى السنوية الثالثة لترسيمنا، وبفضل دايف، تلقت IVE الكثير من الحب وكنا سعيدة حقًا [هذا العام]، أتمنى أن تستمتعوا بما تبقى من هذا العام أثناء مشاهدة عروض IVE، وآمل أن تستعدوا للانضمام إلى IVE في بداية عام 2025".

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فرقة الكيبوب IVE آن يو جين الكيبوب

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