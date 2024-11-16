فرقة ستراي كيدز الكورية تعلن موعد طرح ألبومها الجديد

كشفت فرقة الكيبوب ستراي كيدز من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن طرح ألبوم جديد في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر الإفراج عن ألبوم "SKZHOP HIPTAPE - 合(HOP)" في 13 ديسمبر في تمام الساعة الـ 2 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية، حيث قررت فرقة Stray Kids إنهاء العام بمشروع جديد تم وصفه بـ “المختلف تمامًا".

فمن الاسم فقط، يجمع ألبوم SKZHOP HIPTAPE بين الأحرف الأولى من اسم Stray Kids و"HIP-HOP"، وهو ما يرمز إلى نوع موسيقى جديد تم تعريفه بشكل فريد من قبل Stray Kids، حيث سيضم هذا الألبوم أغاني تمثل أسلوبهم الموسيقي المميز و"نوع جديد" فريد من نوعه لفرقة SKZ وعلى عالم الكيبوب حيث صرحت الفرقة أنه “نوع جديد من الموسيقى لم يتم تعريفه رسميًّا”

يُظهِر الفيديو التشويقي الأول كرات دائرية حمراء وزرقاء تُحدث تموجات قوية على المياه الهادئة، وتتحول التموجات إلى أمواج قوية. تم إكمال مسار المياه بطباعة فريدة تجمع بين حرفي "cotton" و"HOP". من خلال هذا، تنبأت Stray Kids بأنها ستخلق "موجة جديدة" مع SKZHOP HIPTAPE وأعلنت عن اسم ألبومها الأول، "合 (HOP)"، والذي حظي بردود فعل متحمسة من المعجبين داخل وخارج كوريا. يحتوي أول عمل لـ SKZHOP HIPTAPE، "合 (HOP)،" على معنى غامض لأنه يجمع بين المقطع "合" الذي أكمله الأعضاء الثمانية في Stray Kids والاسم الإنجليزي لنوع الهيب هوب، "HOP".

وكشفت الفرقة كذلك عن الجدول الزمني لإصدارها القادم لألبوم SKZ HOP HIPTAPE "合 (HOP).

وتواصل فرقة Stray Kids جولتهم العالمية "dominATE". حيث قدموا مؤخرًا عرضًا في Tokyo Dome في الرابع عشر وسيواصلون العروض هناك من السادس عشر إلى التاسع عشر، وتشمل المحطات القادمة مانيلا في 23 ديسمبر، وماكاو في 29 و30 ديسمبر، وأوساكا في 5 و7 و8 ديسمبر، وبانكوك في 14 ديسمبر، وجاكرتا في 21 ديسمبر، وهونج كونج في 18 و19 يناير 2025.