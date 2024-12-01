بعد ارتدائها قميصا يحتوي على "الله" و"محمد" مغنية كورية تعتذر للجمهور

واجهة نجمة الكيبوب يوجين عضوة فرقة Kep1er الكورية غضب بعض محبي موسيقى البوب الكوري بعد أن شوهدت وهي ترتدي قميصًا مصممًا بنص "الله"، وصورة "الكعبة" بالإضافة إلى اسم الرسول “محمد”، وأوضح المعجبون أنه لا ينبغي استخدام دينهم كمظهر جمالي، وأن القميص لا يحترم الإسلام والمسلمين.

وأشار المعجبون أيضًا إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي ترتدي فيها يوجين القميص، وأن القميص شوهد أيضًا في فرقة فتيات أخرى، وهي Badvillain.

تحدث بعض المعجبين دفاعًا عن العضوات، مشيرين إلى أن الآيدولز لا يمكنهم اختيار ملابسهم وأن الانتقادات يجب أن توجه فقط إلى وكالاتهم ومصممي الأزياء، بينما رأى آخرون أن الجهل ليس عذرا في عصر الإنترنت حيث تستهدف موسيقى البوب الكورية الجماهير العالمية، وأنه كان ينبغي لجميع الأطراف المعنية أن تكون أكثر حذرا.

اعتذار يوجين من فرقة Kep1er

لجأت يوجين إلى منصة دردشة المعجبين "Bubble" للاعتذار، بالإضافة إلى بيان اعتذار من وكالتها Kep1er للترفيه، والذي كان كالآتي:

"مرحبًا، هذه شركة Kep1er للترفيه.

لقد أكدنا أن يوجين من Kep1er قد ارتدت مؤخرًا زيًا بتصميم يصور محتوى دينيًا، وقد قمنا بحذف جميع الصور التي تظهر الزي المذكور.

كان ينبغي علينا فحص الملابس بدقة قبل تقديمها لفنانينا، ونود أن نعتذر للجميع عن الضيق الذي سببناه بسبب جهلنا وعدم كفاءتنا. كفرقة ليست فقط مع معجبين كوريين ولكن أيضًا معجبين من جميع أنحاء العالم، سنكون أكثر حذرًا حتى لا نرتكب أخطاء مماثلة في المستقبل.

مرة أخرى، نود أن نقدم اعتذارنا الصادق عن الإساءة التي سببناها لكم".

اعتذرت أيضًا العلامة التجارية التي صممت القميص، وأزالته من متجرها، وكتبوا في بيان: "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تكون إبداعاتنا المستقبلية مدروسة ومحترمة ومراعية للمجتمعات المتنوعة التي نهدف إلى خدمتها".

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