أخبار الفن اليوم: توقف بث قناة اقرأ بشكل نهائي بعد شهر.. وفاة المخرج العراقي قيس الزبيدي.. نورهان تكشف سبب غيابها عن الفن

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

انتشرت مؤخرًا بعض الأخبار حول توقف بث قناة اقرأ الفضائية بشكل نهائي، بعد مرور أكثر من 26 عامًا على انطلاقها، وهذا ما تسبب في حزن البعض، الذين ارتبطوا بتلك القناة منذ بدايتها وحتى الآن.

إغلاق قناة اقرأ الفضائية

وكشف مصدر من داخل القناة في تصريح خاص لفيتو، أنه بالفعل صدر قرار بوقف بث القناة الفضائي بداية من شهر يناير المقبل، ولن تكون قناة اقرأ موجود على الأقمار الصناعية.

رحل عن عالمنا المخرج العراقي، قيس الزبيدي، وذلك بعد صراع مع المرض.



وأعلن خبر وفاة المخرج العراقى قيس الزبيدى، الناقد الفني زياد عبد الله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب عبد الله: وداعًا صديقي ومعلمي قيس الزبيدي.. وداعا على امتداد شريط سينمائي من هنا إلى برلين، ومونتاج لا ينتقي إلا لقطات وحيوات وأيام ولحظات وأفكار وأحلام، كنتُ محظوظًا وممتنًا أني عشتها وعايشتها معك".

طرحت النجمة المغربية جنات أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "كأنك روح" من ألحان مدين، وكلمات أحمد عيسى، وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس، وحملت الأغنية طابع الرومانسية.

طالبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد المطربة نوال الكويتية، بتغيير اسمها بعد أن تم إسقاط الجنسية الكويتية بشكل رسمي.



ونشرت فجر صورة القرار الصادر بسحب الجنسية عبر حسابها على “x” وعلقت قائلة: “لو سمحتي شيلي الكويتية وحطي اسم أبوك ظاهر أو بلد المنشأ اللي جيتي منها، هذا يعتبر حاليًا بحكم القانون تزوير وشكرا.

وكان قد صدر إعلان رسمي يوم السبت 30 نوفمبر في الجريدة الرسمية الكويتية يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان الكبير داود حسين والمطربة نوال الكويتية، بالإضافة إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها معهما عن طريق التبعية.





انتهي منذ قليل، المطرب أحمد سعد، من تصوير إعلانا تجاريا، في أحد الأماكن الشهيرة بالتجمع



في هذا السياق، كشف مصدر لـ “فيتو”، عن مشاركة علياء بسيوني في تصوير الإعلان، والذى من المقرر أن تظهر برفقته، بعد أن تواجدت في موقع التصوير معه

على الجانب الأخر، كان أحمد سعد، فاجأ جمهوره ومحبيه، بدعم المخرج عمر زهران، في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

يستضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، الفنانة نورهان، وذلك في حلقة يوم غد الاثنين.





تتحدث نورهان خلال اللقاء عن بدايتها الفنية وأقرب أصدقائها في الوسط الفني وعلاقتها بالسوشيال ميديا، كما تتحدث عن تفاصيل رحلتها الفنية وأهم الأعمال التي قدمتها وسر غيابها عن التمثيل لفترة طويلة وكواليس عودتها.



كما تكشف نورهان عن تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة وزواجها وعلاقتها الأسرية بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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