نورهان تكشف سبب غيابها عن الفن في "واحد من الناس"

يستضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، الفنانة نورهان، وذلك في حلقة يوم غد الاثنين.

رحلة نورهان الفنية

تتحدث نورهان خلال اللقاء عن بدايتها الفنية وأقرب أصدقائها في الوسط الفني وعلاقتها بالسوشيال ميديا، كما تتحدث عن تفاصيل رحلتها الفنية وأهم الأعمال التي قدمتها وسر غيابها عن التمثيل لفترة طويلة وكواليس عودتها.



كما تكشف نورهان عن تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة وزواجها وعلاقتها الأسرية بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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