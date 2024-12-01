جنات تطرح أغنية جديدة بعنوان "كأنك روح"

طرحت النجمة المغربية جنات أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "كأنك روح" من ألحان مدين ، وكلمات أحمد عيسى، وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس، وحملت الأغنية طابع الرومانسية.

أغنية وحدة واحدة

ومن ناحية أخري كانت قد طرحت جنات في وقت سابق أحدث أعمالها الغنائية، والتي جاءت بعنوان وحدة واحدة، وذلك علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية وحدة وحدة لـ جنات

وتأتي أغنية “وحدة وحدة” من كلمات وألحان: شريف شادي وتوزيع يوسف حسين، بمكس الماستر لمهندس الصوت ماهر صلاح.

جنات طرحت أغنيتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

وكانت الفنانة جنات أكدت أنها لا تميل لفكرة إعداد ألبوم كامل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الألبوم يستغرق وقتا كبيرا في التحضيرات

وتابعت: “ممكن أجهز ألبوم في سنتين ونص وبعد كده أختفي خالص، والسبب التاني هو إن الناس حاليا معندهاش طاقة تسمع ألبوم كامل وتحب التنوع”.

عودة جنات لغناء تتر المسلسلات

وعن عودتها لغناء تترات المسلسلات في رمضان قالت جنلات: “أغنية مسلسل بقينا اتنين تحفة ومحمد رحيم وأمير طعيمة عاملين فيها شغل عالي ومكنش ينفع مغنهاش والموضوع اتعمل بسرعة والأغنية عجبت الناس”.

حقيقة خلاف جنات مع عمرو دياب

وكشفت جنات عن حقيقة خلافها مع الهضبة عمرو دياب بسبب أغنية “إللي بيني وبينك” والتي قدمتها منذ سنوات وحققت نجاحًا كبيرًا قائلة: "أغنية إللي بيني وبينك من العلامات إللي نجحتني، والألبوم كله كان وشه حلو عليا وموضوعي مع عمرو دياب كان بسيط انت ممكن تغني أغنية وتتسرب منك.

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