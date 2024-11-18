في أول ظهور بعد وفاة ابنه، إسماعيل الليثي ضيف "واحد من الناس"

يستضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على قناة "الحياة" مساء اليوم، المطرب إسماعيل الليثي في أول ظهور له بعد وفاة ابنه.

ويذكر الليثي خلال اللقاء، اللحظات الأخيرة في حياة ابنه ويحكي عن علاقته به وكيف واجه خبر وفاته.

وكان الإعلامي عمرو الليثي استضاف في آخر حلقات البرنامج المطرب مصطفى قمر، والذى استعاد ذكريات تقديمه أغنية "شنكلوه" في فيلم "حريم كريم" عام 2005، ورأى النجم عادل إمام في الأغنية.

وقال مصطفى قمر خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي: "كل الناس استغربوا الأغنية وقالوا مصطفى عامل أغنية "تويست" إزاي في الألفينات، أنا فاكر أستاذ عادل إمام قابلني قالي: "عملتوها زي شنكلوه دي لحن مين، أحفادي بيقعدوا يتفرجوا على الأغنية" وكان مبسوط جدا.

وتابع مصطفى قمر: "الأغنية مكنتش للجيل الكبير ولا الوسط حتى الأطفال ولحد النهاردة بغني الأغنية دي في كل الحفلات والأفراح".



وخلال اللقاء كشف مصطفى قمر سبب رفضه المشاركة في حفلات غنائية تحت عنوان التسعينات، مؤكدا أن نجاحاته مستمرة حتى الآن.

وقال: "أنا لما يطلبوني في حفلة اسمها تسعينات أقول لهم لأ، أنتو عايزين تصنفوني في منطقة التسعينات؟ أنا تسعينات وألفينات و2010 و2020، بدليل إني عملت أغاني زي مناي وحبيب حياتي، وعملت حريم كريم ونجاحات جبارة في الألفينات، ولغاية قريب عملت ديو لطيف مع محمد نور في أغنية شوفتوا القمر وكسرت الدنيا، ودلوقتي أغنية صناعة مصرية".