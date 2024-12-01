دويتو في إعلان جديد، علياء بسيوني برفقة أحمد سعد بعد عودتهما

انتهي منذ قليل، المطرب أحمد سعد، من تصوير إعلانا تجاريا، في أحد الأماكن الشهيرة بالتجمع

في هذا السياق، كشف مصدر لـ “فيتو”، عن مشاركة علياء بسيوني في تصوير الإعلان، والذى من المقرر أن تظهر برفقته، بعد أن تواجدت في موقع التصوير معه

على الجانب الأخر، كان أحمد سعد، فاجأ جمهوره ومحبيه، بدعم المخرج عمر زهران، في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.



في هذا السياق، نشر “أحمد سعد” صورة له برفقة عمر زهران، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” معلقا عليها: "عمر زهران أنضف وأطهر خلق الله، اللهم إنك أعلم بأن عبدك الشريف الطاهر، عمر بريء وأنا أشهد أمام الله أنه خير صديق وأخ، وإنه في حياتي شخص إيجابي جدا جدا".

في هذا السياق، قال أحمد سعد عبر برنامج et بالعربى: “الفرح قريب جدًا ممكن أول السنة، وهعمل فرح وهلبس بدلة وهغني في فرحي كمان”.

على الجانب الآخر، كان شهد حفل افتتاح استوديو الحصن أول ظهور للفنان أحمد سعد بعد خضوعه إلى عملية جراحية شديدة فى فكه الأيسر.

وقال أحمد سعد خلال حفله: مساء الخير على الناس على الحلوة، مساء الخير على الناس اللذيذة، خللوا بالكم إحنا لسه في التليين، لسه مالينتش، بقالي فترة إجازة وأول يوم انهاردة أغني، الناس عاملة ايه؟ مفرفشين ولا إيه".



من ناحية آخري، يحيي كل من المطرب بهاء سلطان والمطرب أحمد سعد، حفلا جماهيريا ضخما ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي"، حيث أعلنت الجهة المنتجة والمنظمة للحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حفل "أساطير الطرب" الذي يجمع بين بهاء سلطان وأحمد سعد في ليلة استثنائية تمزج بين الرومانسية والطرب الأصيل.

بهاء سلطان وأحمد سعد

وقال الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة حسين موسى: "تستمر مفاجآت مهرجان موسم الكويت الغنائي، كونه أضخم تظاهرة فنية في الكويت هذا العام، مع حفل أساطير الطرب الذي يجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي، وهما بهاء سلطان وأحمد سعد ويتمتع كلا الفنانين بشعبية كبيرة لدى مختلف الشرائح العمرية، ونعد الجمهور بتجربة استثنائية لا تُنسى يوم 13 ديسمبر على مسرح الأرينا كويت".

وعبّر المطرب أحمد سعد، عن حماسه للحفل، قائلا: " أعود إلى الكويت محملا بذكريات جميلة مع جمهور ذوّاق يمنح الفنان دافعا كبيرا ليقدّم أفضل ما لديه..المشهد الفني في الكويت دائما مختلف، وجمهوره فريد من نوعه وأتطلع للقائهم بشغف يوم الحفل".

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