الإثنين 02 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

توقف بث قناة إقرأ بشكل نهائي بعد شهر من الآن

قناة اقرأ
قناة اقرأ

 

انتشرت مؤخرًا بعض الأخبار حول توقف بث قناة إقرأ الفضائية بشكل نهائي، بعد مرور أكثر من 26 عامًا على إنطلاقها، وهذا ما تسبب في حزن البعض، الذين ارتبطوا بتلك القناة منذ بدايتها وحتى الآن 

 

إغلاق قناة إقرأ الفضائية

 

وكشف مصدر من داخل القناة في تصريح خاص لفيتو، أنه بالفعل صدر قرار بوقف بث القناة الفضائي بداي من شهر يناير المقبل، ولن تكون قناة إقرأ موجود على الأقمار الصناعية.

 

وأضاف المصدر أنه القناة ستتحول إلى قناة رقمية، حيث سيكون هناك بثا مباشر لها عبر يوتيوب وبعض المنصات الأخرى، وسوف تعرض كل برامجها عبر الإنتر نت دون أي تغيير، وهذا القرار جاء في ضوء التطور الرقمي، ودخول عالم الإعلام في مرحلة جديدة هي الأكثر تأثيرًا

 

قناة إقرأ الفضائية

قناة اقرأ الفضائية، هي قناة تلفزيونية دينية إسلامية تملكها شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART). تأسست في 21 أكتوبر، 1998، تصف القناة نفسها بأنها إسلامية وأنها «سفير الإسلام الأول في الإعلام المرئي».

وكانت قد أسست الشركة الإعلامية العربية غُرَّة رجب عام 1419هـ، الموافق 21 أكتوبر 1998م، قناة اقرأ لتؤكد الهوية الإسلامية.

 

وتخاطب قناة اقرأ مختلف شرائح الأسرة من خلال برامجها المتنوعة بتخصيص أوقات مناسبة لكل شريحة، وتخاطب الطفل وتخصص له برامجه، وتهتم بالمرأة في شئون حياتها، وتخاطب الشباب بلغتهم والبالغين فيما يهم دينهم ودنياهم.

 

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