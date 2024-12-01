وفاة المخرج العراقي قيس الزبيدي بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا المخرج العراقي، قيس الزبيدي، وذلك بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر وفاة المخرج العراقى قيس الزبيدى، الناقد الفني زياد عبد الله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب عبد الله: وداعًا صديقي ومعلمي قيس الزبيدي.. وداعا على امتداد شريط سينمائي من هنا إلى برلين، ومونتاج لا ينتقي إلا لقطات وحيوات وأيام ولحظات وأفكار وأحلام، كنتُ محظوظًا وممتنًا أني عشتها وعايشتها معك".

وأضاف:" مستعيدًا ما قاله بريشت عن رحيل لينين وكلاهما ممن تحب، وسيبهجهما أن أحيلها إليك، إلى مفارقتك حلمًا سينمائيًا لم تتخل عنه يومًا، وآخر رسالة منك كانت بوستر "واهب الحرية" وهو يعرض في باريس عندما رحل قيس، كأن الشجرة قالت للأغصان: أنا راحلة

يذكر أن قيس الزبيدي مخرج ومصوّر وباحث سينمائي من العراق، تخرج في معهد الفيلم العالي في بابلسبرغ، ألمانيا بدبلوم في المونتاج عام 1964 ودبلوم في التصوير عام 1969.

وأخرج قيس مجموعة من الأفلام التسجيلية في المؤسسة العامة للسينما في دمشق وفي دائرة الثقافة والأعلام في منطقة التحرير الفلسطينية ولبنان وألمانيا. وحازت أفلامه على جوائز في مهرجانات عربية ودولية عديدة. وللزبيدي العديد من المؤلفات منها: «فلسطين في السينما»، و«المرئي والمسموع في السينما»، و«مونوغرافيات في تاريخ ونظرية الفيلم»، و«مونوغرافيات في الثقافة السينمائية».

الحياة المهنية



تخرج من معهد الفيلم العالي في بابلسبرغ، ألمانيا بدبلوم في المونتاج عام 1964 ودبلوم في التصوير عام 1969. ومن ثم عمل في استديو ديفا للأفلام التسجيلية وفي المعهد العالي للسينما في ألمانيا في المونتاج والتصوير والإخراج.

نظم الزبيدي دورات سينمائية عديدة في السيناريو والإخراج والمونتاج في تونس وفي مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني اتحاد إذاعات الدول العربية في دمشق، وفي مركز تدريب تلفزيون المنار في معهد غوتة في دمشق، وفي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عمان.

بالإضافة إلى ذلك، أسس «الأرشيف السينمائي الوطني الفلسطيني» بالتعاون مع الأرشيف الاتحادي في برلين ألمانيا.

وأخرج الزبيدي مجموعة من الأفلام التسجيلية في المؤسسة العامة للسينما في دمشق وفي دائرة الثقافة والأعلام في منطقة التحرير الفلسطينية ولبنان وألمانيا. وقام بإخراج بعض الأفلام التجربية منها «الزيارة» في 1970، و«اليازرلي» في 1974 والذي عانى الرقابة أينما عرض. وقام بمونتاج وإخراج مجموعة من الأفلام العربية الهامة في كل من دمشق ولبنان وتونس وفلسطين وألمانيا. وحازت أفلامه جوائز في مهرجانات عربية ودولية عديدة وصدر عنه وعن أفلامه كتاب «عاشق من فلسطين»، للناقد محسن ويفي في عام 1995.

وصدر كتاب عنه بعنوان «قيس الزبيدي... الحياة قصاصات على الجدار» للمخرج السوري محمد ملص في عام 2019.

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