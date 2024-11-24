وصفات طبيعية لبشرة نضرة ورطبة فى الشتاء

تحتاج البشرة فى الشتاء إلى ترطيب عميق بشكل يومي حفاظا على رطوبتها وحمايتها من الجفاف الذى يتسبب فيه الطقس البارد ما يعجل بظهور التجاعيد بها.

وتهتم الفتيات كثيرا باتباع روتين خاص بالعناية بالبشرة فى فصل الشتاء حفاظا على نضارة ورطوبة البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات التى تؤثر على شبابها ومظهرها.

وصفات طبيعية لنضارة ورطوبة البشرة فى الشتاء

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفات طبيعية لنضارة ورطوبة البشرة فى الشتاء.

أولا قناع الأفوكادو والعسل:-

المكونات:-

نصف حبة أفوكادو مهروسة

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة صغيرة زيت زيتون

الطريقة:-

اخلطي المكونات معا جيدًا

ضعي القناع على الوجه واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

ثم اشطفي بالماء الفاتر.

ثانيا قناع الشوفان والزبادي:

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان

ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:-

اخلطي المكونات معا جيدًا

ضعي القناع على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة.

ثم اشطفي بالماء الفاتر.

ثالثا قناع الموز والعسل:

المكونات:-

نصف موزة مهروسة

ملعقة كبيرة عسل.

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا.

ضعي القناع على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة.

ثم اشطفي بالماء الفاتر.

رابعا قناع الخيار والزبادي:

المكونات:-

شريحة خيار مبشورة

ملعقة كبيرة زبادي.

الطريقة:-

اخلطي المكونات جيدا.

ضعي القناع على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة.

ثم اشطفي بالماء الفاتر.

وصفات طبيعية لنضارة ورطوبة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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