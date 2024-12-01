الأحد 01 ديسمبر 2024
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محافظات

وكيل التعليم بالإسماعيلية يحيل مدير مدرسة ومعلما للتحقيق (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أحال أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، مدير مدرسة العبور في منطة الكيلو 13 للتحقيق لعدم انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.  

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إحالة معلم للتحقيق بسبب تغيبه عن الحصة أثناء اليوم الدراسي 

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إحالة معلم التربية الرياضية بالمدرسة للتحقيق لعدم تواجده أثناء إحدى الحصص الدراسية.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

جولة على بعض المدارس  

وكانت قد أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية صباح اليوم الأحد  لعدد من مدارس إدارة القنطرة غرب التعليمية للاطمئنان على انتظام سير الدراسة، يرافقه إسماعيل محسن مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية،  وأحمد سيف مدير أمن المديرية.  

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

زيارة المدرسة النصر بالكيلو 15 

كما شملت الزيارة مدرسة النصر كيلو 15 وتابع وكيل الوزارة خلالها التقييمات وأعمال الامتحانات وسجلات الحضور والغياب.   

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تشديدات على الاهتمام بنظافة المدارس 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على أهمية النظافة والالتزام بالحصص الدراسية والجدول، وكذلك الاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظا على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

استمرار وتكثيف الجولات على المدارس 

و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية على استمرار وتكثيف المتابعات الميدانية  للمدارس بشكل يومي،  لتحقيق الانضباط والقضاء على أى معوقات تواجه انضباط العملية التعليمية بمدارس محافظة الإسماعيلية.

وعلى صعيد أخر كان قد عقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم  في محافظة الإسماعيلية، اجتماعا موسعا مع مديرى الإدارات التعليمية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر انطلاقها مطلع يناير المقبل.   

تشديدات على تطبيق قرارات الوزارة 

 أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة  الإسماعيلية، ضرورة تطبيق القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتى تضمن انضباط سير العملية الامتحانية بشكل منظم ودقيق، وتوفير جو هادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر.  

التصدي للغش داخل اللجان الامتحانية 

 وشدد وكيل تعليم الإسماعيلية، على اتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في الامتحانات، ومنها منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين علي الامتحانات داخل اللجان، فضلًا علي تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف، ووجَّه بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية من أجل متابعة عملية الامتحانات، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، من أجل حل أى مشكلات طارئة بشكل فوري.  

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