محافظ الإسماعيلية يشدد على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات لمواجهة التقلبات الجوية خلال الشتاء

شدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، سواء الوحدات المحلية أو الأجهزة التنفيذية، لضمان استجابة سريعة وفعَّالة في حال حدوث أي تقلبات جوية.

التأكد من جاهزية البنية التحتية

ونوه عن ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية للمحافظة من مصارف مياه الأمطار، ومخرات السيول، والتأكد من خلوها من أي عوائق قد تعرقل تصريف المياه.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

متابعة اصطفاف المعدات

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، قام بتفقد اصطفاف معدات وسيارات الوحدات المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، هيئة الإسعاف، التضامن الاجتماعي، إدارة مرور الإسماعيلية، وإدارة الحماية المدنية، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لمجابهة موسم الأمطار والطقس السيِّء خلال فصل الشتاء.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

أبرز الحضور خلال المراسم

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، والمهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الاسماعيلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، أمير عبد الله رئيس حي أول، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، وأحمد العايدي رئيس حي ثالث.

الاطمئنان على جاهزية كافة المعدات

واطمأن محافظ الإسماعيلية جاهزية كافة المعدات والالات المخصصة لمواجهة الأمطار والظروف الجوية السيئة التي قد تشهدها المحافظة خلال فصل الشتاء، كما شدد على ضرورة التأكد من صلاحية جميع المعدات مثل سيارات الشفط، والجرارات، واللوادر، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية فرق العمل المدربة في كافة الوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

الاستماع إلى شرح معاون المحافظ

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى شرح من اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية، لخطة الطوارئ الشاملة التي يتم تنفيذها فورًا في حال حدوث أي حالة طارئة نتيجة الأمطار الغزيرة أو موجة الطقس السيِّء، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل جهودها لتوفير كافة الإمكانيات لمواجهة التحديات التي قد تحدث خلال فصل الشتاء، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

مشاهدة نماذج المحاكاة

وشاهد محافظ الإسماعيلية نموذج محاكاة لجميع عناصر الطوارئ داخل قطاع مركز ومدينة الإسماعيلية، لسيناريو سقوط الأمطار الغزيرة، حيث قامت عربات مياه مركز ومدينة الإسماعيلية وحي أول وحي ثالث بضخ المياه العكرة بالشارع التجاري أمام مبنى محافظة الإسماعيلية، وقامت عربات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع حي ثالث ومديرية الطرق والنقل بشفط تجمعات المياه خلال ١٥ دقيقة وعودة الشارع إلى سيولته المرورية.

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