تعليم الإسماعيلية يدشن مبادرة نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل

دشنت إدارة التخطيط الإستراتيجي بمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتورة دينا عبد الحميد مبادرة "نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل" وذلك تحت رعاية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، وبالتعاون مع وزارة البيئة بقيادة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.



إطلاق فعاليات المبادرة خلال اجتماع هام

وعقد وأيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية اجتماعًا موسعًا بمديري عموم الإدارات التعليمية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الاجتماع كل من إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام وغادة البدري مدير الشئون التنفيذية، ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام، وأحمد سيف مدير أمن المديرية ولفيف من قيادات المديرية.

الإعلان عن أهداف المبادرة

و أعلنت الدكتورة دينا عبد الحميد مسئول التخطيط الاستراتيجي والتطوير، بمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عن أهم أهداف المبادرة وهي تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية وهي (الصحة الجيدة والرفاه - المياه النظيفة والنظافة الصحية- مدن ومجتمعات محلية مستدامة - العمل المناخي - الحياة تحت الماء- الحياة في البر - عقد الشراكات لتحقيق الأهداف كما تهدف إلى نشر ثقافة التشجير وفصل المخلفات من المنبع كما تم مناقشة أهم أنشطة المبادرة وهي التوعية بمفهوم إعادة الإستخدام وإعادة التدوير للمخلفات: إعادة تدوير مخلفات البيئة للإستفادة منها: تأصيل مفهوم الحفاظ على البيئة في سلوك الطلاب.



تشجير المدارس، زيادة الرقعة الخضراء بالمدارس والدواوين والمشاتل التابعة، والحفاظ على النظافة العامة: تحقيق مفاهيم المدرسة الصديقة للبيئة، والتوعية بقضايا الأمن المائي وترشيد استهلاك المياه، وتعزيز الشراكة بين كافة هيئات المجتمع المدني لإنجاح المبادرة.

تشكيل لجنة لتنفيذ أنشطة المبادرة

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع ادارة التخطيط الاستراتيجي بكافة دواوين ومدارس تعليم الإسماعيلية.

كما أشارت إلى الإعلان عن مسابقة بين كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة وإقامة معارض لإعادة التدوير وعقد ورش عمل للطلاب لنشر ثقافة فصل المخلفات من المنبع وتدريب الطلاب والأطفال عليها وعقد العديد من الندوات للتوعية بأهمية النبات الأخضر والاستدامة البيئية، وذلك بالتعاون مع كافة هيئات المجتمع المدني.

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