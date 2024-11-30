محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بتغير رئيس مدينة فايد

أصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

تكليفات لرؤساء المراكز والمدن

وتضمنت القرارات، تكليف محمد علي محمد أحمد بالعمل "رئيسًا لمركز ومدينة فايد"، وتكليف عمر محمود الشافعي رئيسًا للإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، بدلًا من عمله رئيسًا لمركز ومدينة فايد.

تطوير شامل في منظومة العمل

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير شامل في منظومة وخطة العمل، مما ينعكس بدوره على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة.

تشديدات على التواجد الميداني

ووجهة محافظ الإسماعيلية بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لهم، مؤكدًا على أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

ملفات عاجلة بالمحافظة

وأضاف أن ملفات النظافة العامة، والقضاء على العشوائيات ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء على قمة الأولويات داخل محافظة الإسماعيلية".

وأختتم، "أتمنى كل التوفيق والسداد في مهام عملكم الجديدة، مع توفير كافة أوجه الدعم وسبل النجاح لكم، وسيتم متابعة وتقييم منظومة العمل بكافة الوحدات المحلية بشكل يومي".

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