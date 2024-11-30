الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بتغير رئيس مدينة فايد

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،فيتو

أصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.  

محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق اليوم الواحد (صور)

 

تكليفات لرؤساء المراكز والمدن  

وتضمنت القرارات، تكليف محمد علي محمد أحمد بالعمل "رئيسًا لمركز ومدينة فايد"، وتكليف عمر محمود الشافعي رئيسًا للإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، بدلًا من عمله رئيسًا لمركز ومدينة فايد.

 

تطوير شامل في منظومة العمل 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير شامل في منظومة وخطة العمل، مما ينعكس بدوره على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة. 

 

تشديدات على التواجد الميداني 

ووجهة محافظ الإسماعيلية بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لهم، مؤكدًا على أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع. 

 

ملفات عاجلة بالمحافظة 

وأضاف أن ملفات النظافة العامة، والقضاء على العشوائيات ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء على قمة الأولويات داخل محافظة الإسماعيلية". 

 

وأختتم، "أتمنى كل التوفيق والسداد في مهام عملكم الجديدة، مع توفير كافة أوجه الدعم وسبل النجاح لكم، وسيتم متابعة وتقييم منظومة العمل بكافة الوحدات المحلية بشكل يومي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية رئيس مركز ومدينة فايد فايد رئيس

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق اليوم الواحد (صور)

محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق اليوم الواحد بحديقة الشيخ زايد بعد قليل (صور)

محافظ الإسماعيلية يشدد على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات لمواجهة التقلبات الجوية خلال الشتاء

محافظ الإسماعيلية يبحث تحقيق السيولة المرورية بالشوارع (صور)

الأكثر قراءة

لحضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر، الأهلي يكشف حقيقة توقيع غرامة على إمام عاشور

كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور)

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان

منافس الأهلي المحتمل، بوتافوجو بطلًا تاريخيًا لكأس ليبرتادوريس بعد الفوز على أتليتكو مينيرو

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو)

منوعات

المزيد

البحث عن صاحبة حذاء سندريلا 2024

اطلع للنور، مبادرة لدعم الحرف اليدوية والفنون التراثية بسوق الفسطاط (صور)

نكهات العالم الافتراضي، جهاز يتيح تذوق الطعام عبر الشاشة

محاولات لاسترجاع 569 مليون جنيه إسترليني ضاعت بسبب إلقاء قرص صلب بالنفايات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 30- 11- 2024

سعر كيلو السكر اليوم السبت 30-11-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط التقدم لإعارات المعلمين 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القارعة وفضلها والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إزالة شعر الوجه في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية