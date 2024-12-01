تحرير 8 محاضر بيئية خلال حملة بحي ثالث الإسماعيلية (صور)

شنت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، حملة لمتابعة تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بالمنشآت المختلفة.

المستهدف من الحملة البيئية

واستهدفت الحملة عددا من المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والسيارات؛ في محافظة الإسماعيلية، من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة.

حملة مشتركة للإدارة

ومن جانبها صرحت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أنه تم تنظيم حملة بالاشتراك مع حي ثالت مدينة الإسماعيلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية بالقيام بالتفتيش على المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والأكلمة والسيارات.

نتائج حملة البيئة

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر بيئية بحي ثالث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كل فيما يخصه.

كما قامت إدارة البيئة بالمحافظة بالاستجابة لبعض شكاوى المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية؛ للتأكد من تطبيق القانون وإزالة أسباب الشكاوى.

حيث تم المرور على مغسلة بمنطقة ٢٤ أكتوبر هذا إلى جانب المرور على معلف للمواشي خلف مصنع المكرونة بالطريق الدائري وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة توعية أصحاب محال غسيل السيارات من الأضرار الناجمة عن غسيل السيارات في الطرق مع عدم وجود مصارف معدة لاستيعاب كمية المياه الناتجة عن ذلك.

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