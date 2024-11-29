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الفرح المشؤوم، إصابة 4 سيدات بطلقات نارية في حفل زفاف بالإسماعيلية

إصابة 4 سيدات بطلقات
إصابة 4 سيدات بطلقات نارية في حفل زفاف، فيتو

أصيبت 4 سيدات بطلقات نارية عن طريق الخطأ خلال فرح شعبي بقرية الضبعية التابعة لمركز الاسماعيلية، نقلوا على إثرها إلى المستشفى. 

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أخطار بإصابة سيدات بطلقات نارية  

تلقى اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد  إصابة 4 سيدات بطلق خرطوش في أماكن متفرقة بالجسم. 

 

أسماء المصابات في الحادث 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من “دعاء. م. ن، 40 سنة، مصابة بجروح وخذية متعددة بالوجه والراس نتيجة طلق خرطوش، آمال. ح. ن”، 20 سنة، جروح وخذية متعددة بالوجه والرأس نتيجة طلق خرطوش، هدى. ع. م"، 42 سنة،  جروح وخذية متعددة بالوجه والرأس والرقبة نتيجة طلق خرطوش، خلود. ص. م"،  28 سنة، جرح وخذية متعددة بالرأس نتيجة طلق خرطوش. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية  

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية الي مكان وقوع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، إلى مستشفى مجمع  الإسماعيلية  لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وتكثيف التحريات حول الحادث وظروف ملابساته. 

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