الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هشام عكاشة رئيسا لمجلس إدارة نادي طلعت حرب

هشام عكاشة، فيتو
هشام عكاشة، فيتو

في خطوة جديدة تعكس تطلعات نحو مستقبل أفضل تم اختيار  هشام عكاشة رئيسا لمجلس إدارة نادى طلعت حرب العريق خلفا لمحمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر. 

 

ولاقى الاختيار ترحيبا واسعا من الأعضاء والعاملين بالنادي  وردود فعل إيجابية  وسادت حالة من الفرح وارتياح شديد  شهدتها الأروقة بعد تولى  هشام عكاشة رئاسة مجلس الإدارة، حيث يعتبرونه الشخص المناسب لقيادة النادى نحو النجاح خلال الفترة القادمة  لما يتمتع به عكاشة من نجاحات كبيرة  ومسيرة إدارية ومصرفية تمتد لأكثر من 30 عامًا تقلد خلالها العديد من المناصب المصرفية القيادية.

 

جدير بالذكر أن هشام عكاشة  تولي منصب الرئيس التنفيذي لبنك مصر اعتبارا من سبتمبر 2024 بعد انتهاء فترة ولايته على رئاسة البنك الاهلي المصري 10 سنوات متتالية. 

 

ومن المتوقع أن يركز عكاشة على زيادة الموارد المالية للنادي وتطوير الموارد البشرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام عكاشة نادي طلعت حرب اتحاد بنوك مصر بنك مصر الرئيس التنفيذي لبنك مصر

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على حيوان غريب بالبراجيل

حيوان غريب يشبه التمساح يثير الفزع في البراجيل بالجيزة (صور)

بعد انتشار صورة جثته، حقيقة مقتل الجولاني في غارة روسية استهدفت مقر إقامته في سوريا

مقطع رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير ويجدد التكهنات برحيله عن الأهلي (فيديو)

جريمة تهز القليوبية،عاطل يذبح زوجته وطفليه ويشعل النيران في والدته وشقيقه

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

شوبير أساسيًّا، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

اكتشاف آثار أقدام في إفريقيا.. دليل جديد يغير فهمنا لتطور البشر قبل 1.5 مليون سنة

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

إسرائيلي يتعرض لهجوم من قبل سياح ألمان في تايلاند

بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية بداية ديسمبر 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إجراءات ورسوم وخطوات الحصول على الفيش الجنائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث صحيح في سورة المطففين وأسماؤها وسبب النزول

142 عاما على تعيين الإنبابي شيخا للأزهر.. تولى المشيخة مرتين واستقال لهذا السبب

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت؟

المزيد
الجريدة الرسمية