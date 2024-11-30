أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب بالصاغة.. 20 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر والجابون.. وتعرف على هواتف آيفون وأجهزة آيباد الداعمة للشريحة الإلكترونية ESIM

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

عقدت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي اجتماعها الشهري بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وخلال الاجتماع وقعت غرفة الصناعات الكيماوية بروتوكول تعاون مع هيئة المواصفات والجودة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير معايير الجودة وتحسين أداء القطاع الصناعي الكيماوي في مصر.

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حيث شهد الاجتماع مناقشة سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية من شباب المستثمرين، ودعم استثماراتهم في مختلف القطاعات، كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال، خاصةً تعزيز مشاركة الشباب في قيادة منظومة التنمية الاقتصادية في مصر، وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال الشباب

حققت العملة الرقمية بيتكوين أفضل أداء خلال الشهر الجارى وذلك بالتزامن مع فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وتتجه عملة البتكوين في طريقها لتحقيق مكاسب بنسبة 38% لشهر نوفمبر، وفقًا لشركة Coin Metrics، ما يجعل الشهر هو الأفضل منذ فبراير الماضي عندما ارتفعت بنسبة 45% بعد إطلاق صناديق البتكوين المتداولة في البورصة.

يبحث الكثير من مستخدمي هواتف ايفون عبر الإنترنت فى مصر عن موديلات الهواتف التى تدعم تركيب شرائح المحمول الإليكترونية الجديدة ESIM ولذلك نقدم خلال السطور التالية كل موديلات ايفون التى تدعم الشريحة الإلكترونية الجديدة ESIM.

شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، حفل تسليم 70 جهاز عروس لفتيات يتيمات من أبناء محافظة الغربية، والذي نظمه حزب الشعب الجمهوري بالتعاون مع المحافظة.

حضر الاحتفالية المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء محمد صلاح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالغربية، وعدد من القيادات الحزبية والتنفيذية والشخصيات العامة.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 85 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ

الأجانب على نسبة 9.4 %و العرب على 5.7 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 107 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 215.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أجرى الأمريكيون عمليات شراء كبيرة للسلع المختلفة التى طالتها العروض خلال الجمعة السوداء وذلك بواسطة هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية

وبلغت عمليات الشراء فى Black Friday، قيمة 10.8 مليار دولار تقريبًا عبر الإنترنت.

وأظهرت عمليات الشراء المختلفة للأمريكيين عبر الانترنت زيادة كبيرة عن السنوات السابقة فى عمليات الشراء خاصة مستحضرات الكمبيوتر والعناية الشخصية والمجوهرات ومكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث وآلات الإسبريسو. وذلك وفقا ما أظهر إحصاء محدث من Adobe Analytics.

تصدرت 6 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بالبورصة خلال شهر نوفمبر.

وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تصريحه عن سعر الدولار والقلق من إمكانية ارتفاعه مجددا، ومطالبته المصريين بعدم الانزعاج في حالة زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

اصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بيانًا صحفيًا يرصد العلاقات المصرية الجابونية

و بلغت حجم الصادرات المصرية إلى الجابون 19.3 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.



بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الجابون 650 ألف دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 188 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

ارتفع سعر جرام الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت بقيمة 10 جنيهات داخل الأسواق.

وشهد سعر الجنيه الذهب زيادة فى الأسعار بقيمة 80 جنيها فى التعاملات المسائية.

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