لأول مرة، بيتكوين تسجل رقما قياسيًا قرب 100 ألف دولار

بمكاسب قدرت بـ 130% منذ مطلع عام 2024، اخترق سعر عملة بيتكوين مستوى 99 ألف دولار لأول مرة مع استمرار المستثمرين في تسعير رئاسة دونالد ترامب الثانية.

أسعار بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيتو

ووفقًا لشركة Coin Metrics سعر العملة المشفرة أعلى آخر مرة بأكثر من 4% عند 98273.50 دولارًا، وفي وقت سابق وصلت إلى 99046.94 دولارًا.

أسعار بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيتو

أسعار بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة

وصل سعر بيتكوين 98.810 ألف دولار، في تعاملات اليوم الحمعة، وفقا لما طالعت "العربية Businness"، عبر موقع "coinmarketcap".

أسعار بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيتو

المستثمرون حققوا أرباحًا في أسهم العملات المشفرة

فيما حقق المستثمرون أرباحًا في أسهم العملات المشفرة وسط دوران أوسع نطاقًا بعيدًا عن التكنولوجيا.

انخفاض بورصة العملات المشفرة

بينما انخفضت بورصة العملات المشفرة "Coinbase" بنسبة 7.7%، كما انخفضت "MicroStrategy" بنسبة 16.2%.

أسعار بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيتو

وكانت أسهم التعدين تحت الضغط، باستثناء "Mara Holdings"، التي ارتفعت بنحو 6.9%.

أسعار بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيتو

انتظام تسجيل بيتكوين أرقامًا قياسية خلال شهر نوفمبر

بالعودة إلى أداءعملة بيتكوين فقد استطاعت تسجيل أرقامًا قياسية جديدة بانتظام هذا الشهر على أمل أن يبشر ترامب بعصر ذهبي للعملات المشفرة.

أسعار بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيتو

مخزون استراتيجي وطني محتمل لعملة بيتكوين

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، فإن العصر الذهبي للعملة المشفرة التي يأملها المستثمرون في عهد ترامب؛ سيشمل المزيد من التنظيم الداعم للصناعة واحتياطي أو مخزون استراتيجي وطني محتمل لعملة بيتكوين.

أسعار بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيتو

ارتفاع حاد في أسعار التمويل والفائدة المفتوحة

وقد أدى هذا التحرك الأخير إلى ارتفاع حاد في أسعار التمويل والفائدة المفتوحة في سوق العقود الآجلة أثناء التداول في آسيا.

انخفاض أقساط التأمين في الأسواق الفورية

وفي نفس الوقت تقريبًا، ووفقًا لبيانات من "CryptoQuant"، انخفضت أقساط التأمين في الأسواق الفورية.

أسعار بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيتو

أسباب الارتفاع الكبير في أسعار البيتكوين

وفقًا لـ "CoinGlass"؛ أدت التحركات الأخيرة لعملة بيتكوين إلى ارتفاع موجة من التصفية القصيرة أكثر من 100 مليون دولار في فترة 24 ساعة في وقت ما، مما أدى إلى ارتفاع السعر أكثر بين عشية وضحاها.

بيتكوين تاريخيًا دخلت في فترة توحيد أو تجاهل ذروة الشراء

قال روب جينسبيرج، المحلل في "Wolfe Research"، في مذكرة نشرت يوم الأربعاء الماضي: «بالنظر إلى التحركات السابقة بهذا الحجم، فقد دخلت بيتكوين تاريخيًا إما في فترة توحيد، أو تجاهلت حالة ذروة الشراء مع تكدس المستثمرين».

أسعار بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيتو

الاختبار الحقيقي للعملة المشفرة الوصول لـ 100 ألف دولار

وأضاف «جينسبيرج»: سيأتي الاختبار الحقيقي عندما يتم الوصول إلى المستوى النفسي الرئيسي البالغ 100 ألف دولار على الأرجح في الأسابيع المقبلة، وقد يصل يوم الخميس.

أسعار بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيتو

أثر التضخم وتغير الدور الدولي للدولار على انتعاش العملة المشفرة

وتابع: كما يشير مصطلح آخر لترامب إلى عجز أكبر في الميزانية، وربما المزيد من التضخم وتغييرات في الدور الدولي للدولار - وهي كلها أمور من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على سعر بيتكوين.

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