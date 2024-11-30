بروتوكول تعاون بين الصناعات الكيماوية وهيئة المواصفات والجودة لدعم القطاع الصناعي

عقدت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي اجتماعها الشهري بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة.



وخلال الاجتماع وقعت غرفة الصناعات الكيماوية بروتوكول تعاون مع هيئة المواصفات والجودة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير معايير الجودة وتحسين أداء القطاع الصناعي الكيماوي في مصر.

توفير الدعم الفني للصناعات الكيماوية



وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن البروتوكول يهدف إلى توفير الدعم الفني للصناعات الكيماوية، ورفع كفاءة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.

خطوة استراتيجية لتعزيز جودة المنتجات الوطنية

وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة المنتجات الوطنية

وأشار إلى أن الغرفة تسعى باستمرار لدعم القطاع الصناعي من خلال الشراكات مع الهيئات المتخصصة.

ومن جانبه قال المهندس خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن البرتوكول يستهدف الاستفادة من خدمات الهيئة ودعم الشركات الصناعية من خلال الاستفادة من خدمات الهيئة في تحسين القدرات الإنتاجية ورفع مستوى الجودة، بما يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية، لتعزيز قدرتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



كما يتضمن البروتوكول التعريف بالأنشطة والخدمات، وتعزيز التعريف بأنشطة وخدمات الطرفين عبر المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات لضمان تنفيذ المهام الموكلة لكل طرف في أسرع وقت ممكن، واختصاصات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة في مصر، تقوم الهيئة بإجراء الاختبارات والتحاليل للمواد والخدمات والمنتجات الصناعية.

كما تقوم الهيئة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متطورة تغطي الاختبارات والتحاليل الكيميائية، موجهة لشركات الصناعات الكيماوية، وتأهيل كوادر العاملين في معامل التحليل والاختبارات التابعة لشركات الصناعات الكيماوية.

وتضمن البروتوكول دعم الشركات في إجراء الاختبارات البيئية وفحص المخلفات الصناعية، ومساعدة الشركات على تطبيق المواصفات القياسية المصرية على منتجاتها.

وتناول دور غرفة الصناعات الكيماوية، بتوفير بيانات الشركات الكيماوية لتسهيل حصولها على خدمات الهيئة، ودعوة ممثلي الطرفين لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود، ووضع خطة عمل متكاملة لتحقيق أهداف التعاون، ودعم الأنشطة الصناعية عبر تقديم خدمات متعددة تشمل رعاية المصالح المشتركة للشركات الأعضاء.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن البروتوكول يعكس حرص الهيئة على دعم القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم خدمات فنية متطورة تسهم في تحسين مستوى الجودة وزيادة فرص التصدير.

يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح خالد صوفي، أنه يتجه العالم حاليا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية لمجابهة التغيرات المناخيه الناتجه عن الاحتباس الحراري والذي يسبب جزء منه الانبعاثات الكربونيه،

واتجهت الدول الاوروبيه والأمم المتحده إلى وضع ضريبه كربونيه على بعض المنتجات منها الاسمده الآزوتية.

وأفاد الدكتور خالد صوفي بأن المركز حاليًا يقوم بحساب البصمة الكربونية لمختلف الصناعات، وأنه قام بتدريب عناصر الهيئة للقيام بهذه المهمة وهو جهه معتمده في قياس البصمة الكربونية وقامت الهيئه بقياس البصمة الكربونية للعديد من الجهات ونسعى لتقديم هذه الخدمة لأي مصنع أو جهة بتكلفة منخفضة، حيث إنه جهة حكومية غير هادفة للربح.



كما تناول اللقاء مناقشة عدة موضوعات أخرى تتعلق بخطة الغرفة خلال العام القادم وخطة النهوض بالصادرات وسبل تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالقطاع وكذلك مناقشة ميزانية الغرفة.

وتطرق الحديث حول أنشطة الشعب بالغرفة وحول ملخص أنشطة شعبة البلاستيك والتي شملت الاشتراك مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة باللجان أسبوعيًا أثناء إنشاء المواصفات الخاصة بقطاع البلاستيك وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وعرض المواصفات التي تم الانتهاء من صياغتها على أعضاء الشعب والموافقة عليها والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو.

وشارك في الحضور الدكتور محمود سليمان، عضو المجلس الوكيل مجلس إدارة الغرفة، والاستاذ عبد الله حلمي، وكيل مجلس إدارة الغرفة، والأستاذ خالد أبو المكارم وكيل المجلس وعضو هيئة المكتب والمهندس محمد حامد عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور وليد أمين سالم، والمهندس محمود حسن علم الدين، والدكتورة غادة فكري، والاستاذ عماد الدين خالد كما حضر الاجتماع من إدارة الغرفة كل من المهندس ضياء حمزة المدير التنفيذي للغرفة والاستاذ احمد المسلمي ممثل اتحاد الصناعات المصرية.

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