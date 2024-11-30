الأحد 01 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفع  سعر جرام الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت بقيمة 10 جنيهات داخل الأسواق.

وشهد سعر الجنيه الذهب زيادة فى الأسعار بقيمة 80 جنيها فى التعاملات المسائية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4217 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3690 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3162 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل الجنيه الذهب 29520 جنيها.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.00 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 29.78 دولار للأونصة والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.05 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 972.75 دولار.

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ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الحروب التجارية والصراعات الأخرى.

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