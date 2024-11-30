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اقتصاد

آخر تحديث، أسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2024

الذهب
الذهب

ننشر أسعار الذهب، اليوم  حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم السبت 30-11-2024 داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4205 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3680 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3154 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل الجنيه الذهب 29440 جنيهًا.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.00 دولارا.

 

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 29.78 دولار للأونصة والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.05 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 972.75 دولار.

 

وقف إطلاق النار فى لبنان 

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ أمس الأربعاء.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الحروب التجارية والصراعات الأخرى.
 

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