مكاسب الـ"بيتكوين" تقترب من 40% خلال شهر نوفمبر

حققت العملة الرقمية بيتكوين أفضل أداء خلال الشهر الجارى وذلك بالتزامن مع فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

مكاسب البيتكوين الشهرية تقترب من 40%

وتتجه عملة البتكوين في طريقها لتحقيق مكاسب بنسبة 38% لشهر نوفمبر، وفقًا لشركة Coin Metrics، ما يجعل الشهر هو الأفضل منذ فبراير الماضي عندما ارتفعت بنسبة 45% بعد إطلاق صناديق البتكوين المتداولة في البورصة.

اسعار البتكوين اليوم

وعلى أساس يومي، ارتفعت عملة البتكوين في أحدث مرة بأكثر من 2% إلى 97.081.81 دولارًا. وفي وقت سابق، تم تداوله عند مستوى مرتفع يصل إلى 98.722.00 دولارًا قبل أن تتراجع عن هذه المستويات.

عاصمة العملات المشفرة في الكوكب

وعبر ترامب عن دعمه للأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في الكوكب" وتكوين مخزون وطني من بيتكوين.

وتدفق أكثر من أربعة مليارات دولار إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة منذ الانتخابات، وكان هناك ظهور قوي هذا الأسبوع للتداولات على صندوق بلاك روك المتداول في البورصة، حيث زادت خيارات الشراء على البيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.