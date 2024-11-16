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جريمة في حق الوطن، خبير اقتصادي يكشف سر الحصيلة الدولارية للمصدرين

الحصيلة الدولارية
الحصيلة الدولارية للصادرات المصرية بالخارج، فيتو

 وجه  الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة تحذيرية للمصدرين، وذلك بمناسبة دعم التصدير، طالبهم فيها بأهمية عودة الحصيلة الدولارية بالكامل للنظام المصرفي المصري، مؤكدًا أن هذه الحصيلة ستكون تحت سيطرة المصدر.

 

وجود جزء من حصيلة التصدير بالخارج 

 ووصف هاني توفيق وجود جزء من حصيلة التصدير بالخارج بأنها "جريمة في حق الوطن"، وخاصة بعد مطالبات المصدرين بعدم تطبيق البرنامج الجديد بدعم الصادرات، بعد إقرار الحكومة خفض مساندة الصادرات.    

الصادرات المصرية للخارج، فيتو
الصادرات المصرية للخارج، فيتو

 وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق في رسالته التحذيرية للمصدرين، عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك: " بمناسبة دعم التصدير: الحصيلة الدولارية يا سادة لابد وأن تعود بالكامل للنظام المصرفى المصرى، وهى تحت سيطرتكم فى كل الأحوال."

وتابع هاني توفيق رسالته للمصدرين "ترك جزء من الحصيلة بالخارج جريمة فى حق الوطن، الذين تطلبون منه الدعم."

 

تخفيض دعم الصادرات في برنامج الحكومة الجديد

 جدير بالذكر أن برنامج دعم الصادرات الجديد في مصر أثار انتقاد كبير بعض المصدرين، حيث أقرت الحكومة خفض قيمة مساندة الصادرات بنسب تتراوح بين 70 إلى 75% في بعض القطاعات، بالإضافة لتطبيق نسب الخفض على صادرات الفترة من مارس 2024 بأثر رجعي.

تخفيض دعم الصادرات المصرية، فيتو
تخفيض دعم الصادرات المصرية، فيتو


 يذكر أن الحكومة تخصص مبلغ 23 مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات الجديد، تم توزيعها على مختلف القطاعات التصديرية بواقع 4 مليارات جنيه، وذلك لدعم الشركات المصدرة بقطاع الصناعات النسيجية، و3.16 مليار جنيه لمصدري الكيماويات والأسمدة، و3.65 مليار جنيه لـ الحاصلات الزراعية، و3.89 مليار جنيه للصناعات الغذائية، و3.13 مليار جنيه للصناعات الهندسية والسيارات، و1.11 مليار جنيه لصناعات مواد البناء، وتم اعتماد مبالغ أقل لدعم القطاعات الأخرى.
 

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