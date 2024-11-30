السلطات السورية تغلق مطار حلب وتلغي جميع الرحلات

قال مصدر عسكري لرويترز إن السلطات السورية أغلقت مطار حلب وألغت جميع الرحلات الجوية.

يأتي ذلك بعد أن قالت هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها إنهم وصلوا إلى وسط مدينة حلب بشمال البلاد.

وكانت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل حليفة لها قد تمكنوا من الدخول إلى مدينة حلب التي تقع تحت سيطرة الجيش السوري، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد يومين من عملية عسكرية مباغتة أطلقتها تلك الفصائل ضد مناطق الحكومة السورية.

وبدأ الهجوم فيما تمر منطقة الشرق الأوسط بمرحلة دقيقة، مع سريان وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، علما بأن حزب الله يقاتل أيضا منذ سنوات إلى جانب قوات النظام في سوريا.

السيطرة على 50 قرية

مع حلول يوم الجمعة، كانت الفصائل بسطت سيطرتها على أكثر من 50 مدينة وقرية في الشمال، وفقا للمرصد السوري، في أكبر تقدم تحرزه المجموعات المسلحة المعارضة منذ سنوات.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن الفصائل «دخلت إلى الأحياء الجنوبية الغربية والغربية للمدينة».

وقال شاهدا عيان من المدينة لفرانس برس إنهما شاهدا رجالا مسلحين في منطقتهما، وسط حالة هلع في المدينة.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن 4 مدنيين، بينهم طالبان، قُتلوا أمس الجمعة في هجوم بقذائف أطلقتها «تنظيمات إرهابية» على المدينة الجامعية في مدينة حلب.

وشنت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوما، يوم الأربعاء، اجتاحت خلاله 12 بلدة وقرية في محافظة حلب بشمال غرب البلاد، والتي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.

الجيش السوري

من جهته، قال الجيش السوري، في بيان، أمس الجمعة، إن قواته تصدت لهجوم كبير شنته مجموعات مسلحة في ريفي حلب وإدلب وأوقعت خسائر فادحة في صفوف المهاجمين.

ووصلت تعزيزات من الجيش السوري إلى مدينة حلب، ثاني أكبر المدن في سوريا، وفق ما أفاد مصدر أمني سوري فرانس برس.

كما أعلن الجيش السوري في بيانه مواصلته التصدي لهجوم هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها والتي وصلت إلى مشارف مدينة حلب بعد يومين من هجوم مباغت أوقع عددا كبيرا من القتلى من الطرفين.

وقال الجيش في بيان/ «تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية»، مضيفا أن قواته تمكنت من «استعادة السيطرة على بعض النقاط التي شهدت خروقات خلال الساعات الماضية».

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