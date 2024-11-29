الفصائل المسلحة تطلق سراح 100 أسير من سجن الأمن العسكري في حلب وتفرض حظر التجوال

قالت الفصائل المسلحة، مساء الجمعة، إنها تمكنت من إطلاق سراح 100 أسير من سجن الأمن العسكري في مدينة حلب شمال سوريا.

إطلاق سراح 100 أسير من سجن الأمن العسكري

ونشرت الفصائل المسلحة مقاطع فيديو قالت إنها من داخل مقر قيادة الشرطة بمدينة حلب.

وأعلنت الفصائل المسلحة حظر التجوال في مدينة حلب حتى صباح السبت.

ووصل مقاتلون من هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها إلى حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا الجمعة، في سياق هجوم خاطف ضد القوات الحكومية السورية.

وأعلن الجيش الروسي الجمعة أن قواته الجوية تقصف فصائل مناهضة للحكومة في سوريا في عملية لصد متطرفين شنوا هجوما كبيرا على حلب، حسبما أوردت وكالات أنباء روسية رسمية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن متحدث باسم مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في قوله إن "القوات الجوية الروسية تنفذ هجمات بالقنابل والصواريخ على معدات وعناصر جماعات مسلحة غير شرعية ونقاط سيطرة ومستودعات ومواقع مدفعية تابعة للإرهابيين".

وأوردت الوكالات أن الغارات أدت إلى القضاء على 200 مسلح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المرصد السوري، بسيطرة فصائل مسلحة على عدة أحياء في حلب.

وقال المرصد، إن الفصائل المسلحة وصلت إلى شوارع في أحياء السكرية والفرقان والأعظمية وسيف الدولة لأول مرة منذ 2016.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن الجيش السوري انسحب من مناطق بمدينة حلب دون اشتباكات.

وأشار المرصد إلى أن طيرانا مجهولا، استهدف مواقع للميليشيات الإيرانية في بادية البوكمال عند الحدود السورية – العراقية.

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