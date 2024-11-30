السبت 30 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

يصب في مصلحتها، محلل سياسي سوري يكشف عن 4 دول متورطة في هجوم الفصائل المسلحة على حلب

مدينة حلب السورية،
مدينة حلب السورية، فيتو

أكد المحلل السياسي السوري محمد نادر العمري، غياب المعلومات الدقيقة بشأن هجوم الفصائل المسلحة على مدينة حلب شمال غربي سوريا.

وأشار إلى أن مقاطع الفيديو والصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لا تعني أن المسلحين سيطروا على مدينة حلب.

وأضاف العمري في مداخلة مع قناة الغد، مساء الجمعة، قائلًا: «مع ذلك لا يمكن إغفال الهجوم الكبير الذي شنته الفصائل المسلحة على حلب، وهو ما يدل على أن هذه الفصائل جرى تحضيرها من قبل الاستخبارات الأجنبية، وخصوصًا من أربعة دول هي أمريكا وإسرائيل وأوكرانيا وتركيا للقيام بمثل هذه العمليات، بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ».

وأشار إلى أن مدينة حلب تُشكل ركيزة أساسية بالنسبة للنظام التركي الذي يريد إقامة ما يسمى بالمنطقة الآمنة، والتي روّج لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعاد إلى ذلك هذا الترويج مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، بسبب الصداقة بينهما.


اشتعال الأوضاع في سوريا

ورأى المحلل السياسي، أن هذه الدول الأربع هي التي لها مصلحة فيما يجري بمدينة حلب هذه الأيام، مؤكدًا أنها تريد اشتعال الأوضاع في سوريا وفي حلب.

وأشار إلى أن أوكرانيا ضمن هذه الدول، لأنها تريد خفض حجم الضغط عليها من قبل روسيا، لذلك تريد إغراق روسيا في هذا التوقيت بالمستنقع السوري ووضع عراقيل أمام أي احتمالية لانسحاب الرئيس الأميركي القادم ترمب من المسألة السورية.

وقال «ما يحدث اليوم في سوريا يشجع الكيان الإسرائيلي بشن غارات على قوات الجيش السوري، كما يدفع بالعناصر المسلحة في الجنوب السوري للتحرك في محاولة منه أيضا إلى إغلاق الحدود السورية اللبنانية، وقد تكون حلب مجرد البداية على مستوى التصعيد الحاصل على هذه المنطقة».

ونفت وسائل إعلام سورية، مساء الجمعة، الأنباء الخاصة بسيطرة فصائل مسلحة على مساحات من مدينة حلب، شمال غربي البلاد.

وذكرت قناة الإخبارية السورية الحكومية «يرجى توخي الحذر وعدم الالتفات لكل ما تقوم به الفصائل المسلحة بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضحت القناة الإخبارية السورية أن قوات الجيش السوري تواصل تصديها لهجمات الفصائل المسلحة على جميع المحاور.

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