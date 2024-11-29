بعد سيطرتها على أحياء كبرى في حلب، أبرز المعلومات عن هيئة تحرير الشام بسوريا

سيطرت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل حليفة لها، اليوم الجمعة، على خمسة أحياء في مدينة حلب كبرى مدن الشمال السوري.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد يومين من عملية عسكرية مباغتة أطلقتها تلك الفصائل ضد مناطق النظام في شمال وشمال غرب سوريا.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن هيئة تحرير الشام:

تُعرف أحيانًا باسم تنظيم تحرير الشام، فهي جماعة سلفية جهادية ما زالت تُشارك في الحرب الأهلية السورية.

تأسيسها

تشكلت المجموعة في 28 يناير 2017 من خلال اندماج كل من جبهة فتح الشام (كانت تُعرف بجبهة النصرة سابقًا) وجبهة أنصار الدين ثم جيش السنة ولواء الحق وكذا حركة نور الدين الزنكي.

بعد إعلان التأسيس انضمت مجموعة من الجماعات الأخرى للهيئة كما انضم لها عدد من الأفراد والمقاتلين من سوريا وخارجها.

وبالرغم من كل هذا الاندماج فإن الهيئة تتكون من عناصر في جبهة النُصرة بالخصوص حيث يُسيطر قادة هذه الجبهة على أبرز المراكز في الهيئة.

واتسعت رقعة هذه الهيئة وتضاعفت قوتها حتى صارت لاعبًا رئيسيًا في النزاع في سوريا خاصةً بعدما انضم لها عناصر من حركة أحرار الشام التي تُعد جماعة سلفية أيضًا لكنها أقل تشددًا من نظيراتها.

وفي الوقت الحالي لا زالَ الكثير من المحللين والإعلاميين يُشيرون إلى الهيئة باسم جبهة النصرة أو حتّى هيئة فتح الشام.

وعلى الرغم من الاندماج وتغيير الاسم وما إلى ذلك من الخُطوات فإن بعض الدول لا زالت تُشير إلى الهيئة باعتبارها فرع تنظيم القاعدة في سوريا خاصة أنها لا زالت تحتضن عديد القياديين والشخصيات الذين كان لهم دور مهم في نشر فكر تنظيم القاعدة في منطقة الشرق الأوسط وبالخصوص في سوريا والعِراق.

ومع ذلك فإن هيئة تحرير الشام قد نفت كل هذه المزاعم مرارًا وتكرارًا مصرة على أنها «كيان مستقل وليست امتدادا لتنظيمات أو فصائل سابقة أو حالية».

وبعدها بعض الفصائل اندمجت لتُشكل الهيئة كانت تتلقى دعمًا من الولايات المتحدة مثلَ حركة نور الدين الزنكي.

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