أخبار مصر اليوم، زلزال يضرب قبرص وتأثيره على القاهرة، تعليم الجيزة تنشر جداول امتحانات نوفمبر 2024 بعد التعديل، والأرصاد تعلن خريطة بأماكن سقوط الأمطار

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أكد الرئيس السيسي، التزام مصر بدعم صمود الشعب الفلسطيني، رافضًا تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين، داعيًا إلى ضرورة ترسيخ ثقافة السلام والتعاون لتحقيق استقرار المنطقة.

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمعاهد والجامعات الخاصة، مؤكدًا أن الانتخابات أُجريت بكل نزاهة وشفافية، وشكّلت فرصة استثنائية لتعزيز المشاركة الطلابية في الحياة الديمقراطية داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

شهد سوق اليوم الواحد الذي افتتح أبوابه اليوم بإمبابة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين من مختلف الأحياء المجاورة، مثل الوراق والمنيرة الغربية، وذلك للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة التي يقدمها السوق على السلع الأساسية.

أطلقت وزارة الأوقاف قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء) يومي الخميس والجمعة (٢٦ - ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ)، الموافق (٢٨- ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤).

اجتمع الدكتور علي الغمرواي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع الدكتور مروان فتح الله، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلومات الدوائية (DIA). وذلك على هامش المؤتمر الذى تستضيفه مصر برعاية هيئة الدواء المصرية.

يعرض المتحف المصري بالتحرير بقاعتى عرض كنوز تانيس وبسوسنس بالدور العلوي بالمتحف، مجموعة من تماثيل الأوشبتي والتي عثر عليها بجبانة تانيس، وترجع لعهد بسوسنس الأول واوسركون الثاني.

قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتفقد اعمال الحفار البترولى البرى MDC4 التابع للشركة الحديثة للحفر، والذي يقوم حاليًا بحفر "بئر غارب 277 " التنموي الانتاجي التابع للشركة العامة للبترول.

السكك الحديد قررت الهيئة القومية للسكك الحديد إجراء بعض التعديلات على التشغيل اعتبارا من غد السبت وذلك في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء.

أكد الأزهر الشريف أن ذكرى اغتصاب الأراضي الفلسطينية أو ما يُعرف سياسيًّا بذكرى تقسيم فلسطين، التي تحل في الـ ٢٩ من نوفمبر من كل عام، هي أحد أسوأ المناسبات في التاريخ الحديث، وهي جريمة نكراء تمس التاريخ والجغرافيا والحضارة بل وإنسانيتنا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

انطلقت القمة 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي بالهيئة المصرية للمعارض بحضور وفود من 35 دولة عربية وأفريقية ومجموعة من السفراء العرب والأفارقة، والتي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسي.

حالة الطقس الأسبوع المقبل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل، بدءا من الغد وحتى الخميس المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى معتدل على الجنوب، بارد ليلا فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية، اليوم الجمعة، شمال غرب قبرص وعلى بعد 710 كم عن القاهرة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعديل جداول امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل الدراسية (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، على أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 وتستمر حتى يوم الأحد 8 ديسمبر من نفس العام.

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الشهري والمحاضرة العلمية الخاصة بجمعية مهندسي البترول الفرع المصري للتأكيد على تبادل المعرفة والخبرات ودعم التطوير والابتكار في قطاع البترول والغاز المصري.

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