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مصر للطيران الناقل الرسمي للدورة 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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انطلقت القمة 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي بالهيئة المصرية للمعارض بحضور وفود من 35 دولة عربية وأفريقية ومجموعة من السفراء العرب والأفارقة، والتي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسي.

ويأتي ذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ومحافظتي القاهرة وأسوان وجامعة الدول العربية ومجموعة من الوزارات والمنظمات الاقتصادية. 

مصر للطيران الناقل الرسمي للدورة 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي

 وشهد افتتاح القمة رسميا بمحافظة أسوان حضور تمارة فوتشيتش حرم رئيس صربيا للعام الثالث علي التوالي.

الاستمتاع بتجربة السفر علي مصر للطيران

هذا وقد قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للقمة بأسوان، حيث قامت بتقديم أعلى مستوى خدماتها الخاصة بالاستقبال وإنهاء إجراءات السفر وتوفير أفضل عناية بضيوف المؤتمر الذين سافروا علي متن رحلاتها الدولية والداخلية. 

وأشاد عدد كبير من المترددين علي جناح مصر للطيران في المؤتمر بالأداء المتميز لفريق عمل مصر للطيران الذي تم تكريمه من قبل اتحاد المستثمرات العرب لمساهمته في توفير مستوى الخدمة فائقة الجودة التي تلقاها الضيوف خلال رحلاتهم إلي القاهرة وأسوان بداية من وصولهم إلى المطار، مما مكنهم من الاستمتاع بتجربة السفر علي مصر للطيران. 

كما قامت مصر للطيران من خلال جناحها الخاص في المؤتمر  بعرض أحدث عروضها وبرامجها والإجابة علي استفسارات زائري المعرض المقام علي هامش فعاليات القمة، كما قامت بمنح بعض الجوائز المميزة للزائرين من خلال  تنظيم فقرة سحب علني.

وفي سياق آخر نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي عقد شراكة جديدة مع شركة آسيانا ASIANA AIRLINES بدولة كوريا الجنوبية، التي تعد من أبرز شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

مصر للطيران للشحن الجوي تتولى تقديم خدمات التخزين والمناولة للبضائع الصادرة والواردة 

وبموجب هذا التعاقد الجديد ستتولى مصر للطيران للشحن الجوي تقديم خدمات التخزين والمناولة للبضائع الصادرة والواردة الخاصة بشركة طيران آسيانا، بمجمع بضائع مصر للطيران للشحن الجوي بالقاهرة. 

4 مكاسب مصر للطيران من توقيع اتفاقية مع  مع شركة آسيانا

يعزز من مكانة مطار القاهرة الدولي كمركز محوري للشحن الجوي. 

يتيح لمصر للطيران للشحن الجوي فرصة توسيع قاعدة عملائها من خلال تقديم خدمات شحن متكاملة وعالية الجودة تلبي احتياجات شركات الطيران الكبرى. 

يسهم هذا التعاون في تحسين كبير لعمليات المناولة والتخزين، مما يتيح تدفقًا مرنًا للبضائع بين كوريا الجنوبية ومصر ودول المنطقة.

وتتوافق هذه الشراكة مع إستراتيجية شركة مصر للطيران للشحن الجوي لتطوير قدراتها التشغيلية والاهتمام الكامل بخدمة العملاء، بما يتماشى مع خطط الشركة لتعزيز مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

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