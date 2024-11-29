الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأسبوع المقبل وتحذر من أمطار وشبورة ورياح

حالة الطقس الأسبوع المقبل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل، بدءا من الغد وحتى الخميس المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى معتدل على الجنوب، بارد ليلا فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الأيام المقبلة





حالة الطقس الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:22:21

درجة الحرارة الصغرى:14:13

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:19

درجة الحرارة الصغرى: 11:14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22:23

درجة الحرارة الصغرى: 08:09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25:24

درجة الحرارة الصغرى: 11:10



والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بدءا من الاثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى من بداية الأسبوع المقبل وحتى يوم الاثنين.



حالة الطقس غدا السبت 30-11-2024 فى مصر



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية،. وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.6 متر.



خريطة سقوط الأمطار المتوسطة غدا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة غدا.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية

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