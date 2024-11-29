التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تجربة ديمقراطية متميزة في الجامعات المصرية

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمعاهد والجامعات الخاصة، مؤكدًا أن الانتخابات أُجريت بكل نزاهة وشفافية، وشكّلت فرصة استثنائية لتعزيز المشاركة الطلابية في الحياة الديمقراطية داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

رؤية الدولة لتمكين الشباب وإعدادهم لتولي المسؤولية

وأشار الوزير إلى أن هذه الانتخابات تُعبر عن رؤية الدولة لتمكين الشباب وإعدادهم لتولي المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل. وأضاف: "إننا فخورون بمستوى التنظيم وروح التنافس الإيجابي التي شهدتها الانتخابات، والتي تعكس وعي الطلاب بأهمية دورهم في قيادة مجتمعهم الجامعي."

أسماء رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية في الجامعات الحكومية

جامعة القاهرة:

رئيس الاتحاد: باسم الجوهري هلال

نائب رئيس الاتحاد: ندى تامر محمد

جامعة الإسكندرية:

رئيس الاتحاد: حازم بدر الدين جمعة

نائب رئيس الاتحاد: جابر السيد جابر

جامعة عين شمس:

رئيس الاتحاد: وسام خالد فؤاد

نائب رئيس الاتحاد: محمد منصور عبد المنعم

جامعة أسيوط:

رئيس الاتحاد: مارتن ناصر تقي

نائب رئيس الاتحاد: صلاح النديم محمد

جامعة طنطا:

رئيس الاتحاد: محمد عبد الرازق بسيوني

نائب رئيس الاتحاد: أحمد محمد فاروق

جامعة المنصورة:

رئيس الاتحاد: علي إسماعيل محمد

نائب رئيس الاتحاد: أحمد محمد صلاح

جامعة الزقازيق:

رئيس الاتحاد: عمرو عصام عبد الحميد

نائب رئيس الاتحاد: عمر محمد فوزي

جامعة حلوان:

رئيس الاتحاد: يوسف أحمد يوسف

نائب رئيس الاتحاد: إيمان أشرف إبراهيم

جامعة المنيا:

رئيس الاتحاد: فيصل عمر محمد

نائب رئيس الاتحاد: شيري هاني عدلي

جامعة المنوفية:

رئيس الاتحاد: محمود السيد محمود

نائب رئيس الاتحاد: نديم باسم محمود

جامعة قناة السويس:

رئيس الاتحاد: محمد محمود سيد

نائب رئيس الاتحاد: عبد الله حمدي الطاهر

جامعة الوادي الجديد:

رئيس الاتحاد: أحمد مصطفى عبد الرحيم

نائب رئيس الاتحاد: عبد الشافي عبد الرحيم عبد الشافي

جامعة بني سويف:

رئيس الاتحاد: أحمد شعبان غالب

نائب رئيس الاتحاد: محمد فارس سيد

جامعة الفيوم:

رئيس الاتحاد: محمود سيف محمد

نائب رئيس الاتحاد: أحمد رجب زيدان

جامعة بنها:

رئيس الاتحاد: عمر محمد الشبراوي

نائب رئيس الاتحاد: عبد الوهاب محمد حمدي

جامعة كفر الشيخ:

رئيس الاتحاد: الهواري منصور عبد السلام

نائب رئيس الاتحاد: عمر حسام الدين فيصل

جامعة سوهاج:

رئيس الاتحاد: محمود محمد محمود

نائب رئيس الاتحاد: يوسف أحمد حسن

جامعة بورسعيد:

رئيس الاتحاد: مراد علاء الدين تاج الدين

نائب رئيس الاتحاد: يوسف حسام نصر

جامعة دمنهور:

رئيس الاتحاد: حازم خليل سعد

نائب رئيس الاتحاد: سارة إبراهيم السيد

جامعة أسوان:

رئيس الاتحاد: محمد فتحي حربي

نائب رئيس الاتحاد: أحمد عبد العزيز علي

جامعة دمياط:

رئيس الاتحاد: سارة عماد الدين عبد القادر

نائب رئيس الاتحاد: أنس أحمد الدسوقي

جامعة مدينة السادات:

رئيس الاتحاد: مينا إدوار عازر

نائب رئيس الاتحاد: سيف الدين يوسف سليمان

جامعة السويس:

رئيس الاتحاد: مودة نصر محمود

نائب رئيس الاتحاد: يوسف صلاح بشير

جامعة العريش:

رئيس الاتحاد: عبد الرحمن جلال رضا

نائب رئيس الاتحاد: صفوت أحمد جلال

جامعة مطروح:

رئيس الاتحاد: محمد علي حامد

نائب رئيس الاتحاد: يحيى غانم عبد القادر

جامعة الأقصر:

رئيس الاتحاد: عبد الرحمن عوض محمود

نائب رئيس الاتحاد: أحمد سعيد محمد

جامعة الغردقة:

رئيس الاتحاد: عبد الرحمن هاني السيد

نائب رئيس الاتحاد: عيناء جمال عبد الناصر

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمقرر للجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية، أن العملية الانتخابية مثلت تجربة ديمقراطية متميزة داخل الجامعات والمعاهد المصرية، حيث عززت من الوعي السياسي والمجتمعي لدى الطلاب، موضحًا حرص الوزارة على تقديم بيئة تنافسية نزيهة تتماشى مع رؤية الدولة في تمكين الشباب وإعدادهم للقيادة، مشيرًا إلى أن الانتخابات تعد خطوة محورية في تعزيز قيم المشاركة المجتمعية والديمقراطية داخل المجتمع الجامعي.

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