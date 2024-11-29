السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء: دعم برامج توطين صناعة الأدوية وتشجيع الاستثمار المحلي

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
ads

اجتمع الدكتور علي الغمرواي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع الدكتور مروان فتح الله، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلومات الدوائية (DIA). وذلك على هامش المؤتمر الذى تستضيفه مصر برعاية هيئة الدواء المصرية. 

رئيس هيئة الدواء المصرية يجتمع  مع رئيس جمعية المعلومات الدوائية لبحث أطر التعاون المختلفة

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل التعاون المشترك بين هيئة الدواء المصرية وجمعية المعلومات الدوائية في مجالات عديدة منها تنمية القدرات، التصنيع الدوائي والسياسات الدوائية.

جمعية المعلومات الدوائية

في هذا السياق، رحب د. علي الغمرواي بتعزيز التعاون بين الهيئة وجمعية المعلومات الدوائية، مؤكدًا على أهمية الشراكة الإستراتيجية التي ستسهم في تنمية القدرات وتعزيز الممارسات الجيدة في الصناعة الدوائية بمصر، بالإضافة إلي تعزيز جودة وأمان الأدوية وضمان فعالية الأدوية المتداولة بسوق الدواء في مصر.

فضلا عن أن الفرص الاستثمارية بقطاع الدواء المصري واعدة، والهيئة تسعى إلى دعم برامج توطين الصناعة وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وأن هذا التعاون يعكس التزام هيئة الدواء المصرية بتوسيع نطاق تعاونها مع المنظمات الدولية الرائدة في مجال التطوير الدوائي، وذلك لتطبيق أحدث الأنظمة العالمية وتحقيق أفضل المعايير في التصنيع الدوائي والرعاية الصحية في مصر.

دعم برامج توطين الصناعة وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي

كما تم استعراض فرص تنمية القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجالات اليقظة الدوائية وممارسات التصنيع الجيد (GMP)، بالإضافة إلى الدراسات الإكلينيكية.

ومن جانبه أوضح مروان فتح الله، المدير التنفيذي لجمعية المعلومات الدوائية فخره باستضافة مصر لمؤتمر DIA فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع هيئة الدواء المصرية (EDA)، وهى شراكة مثمرة، وأن جمعية المعلومات الدوائية على ثقة بأن الجهود المشتركة مع هيئة الدواء ستُضيف قيمة كبيرة إلى أنظمة الصحة الإقليمية. 

كما يُعد مؤتمر DIA مثالًا رائعًا على تجسيد مهمتنا على أرض الواقع، حيث نوفر منصة رئيسية لتعزيز الحوار، ودفع التعاون، وتقديم الحلول بين الأطراف المعنية الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك ممثلي السلطات الصحية، ورواد الصناعة، والأوساط الأكاديمية، والمرضى، وغيرهم.

تطوير السوق الدوائي وتطبيق أحدث الأنظمة

يعكس الاجتماع التزام هيئة الدواء المصرية بتوسيع نطاق تعاونها مع المنظمات الدولية لتطوير السوق الدوائي وتطبيق أحدث الأنظمة العالمية وتحقيق أفضل معايير الرعاية الصحية في مصر مما يعود بالنفع على النظام الرقابي بجمهورية مصر العربية، وانعكاس ذلك علي جودة وأمان وفاعلية الدواء المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة الدواء المصرية الدواء المصرية الدواء في مصر الرعاية الصحية توطين صناعة الأدوية رئيس هيئة الدواء المصرية

مواد متعلقة

الرعاية الصحية: خطة تنفيذية لتطوير خدمات دار صحة المرأة ببورسعيد

الصحة: مصر تلعب دورًا محوريًا في مساعدة الدول على وضع استراتيجيات مكافحة فيروس «سي»

الصحة تفتتح 11 وحدة للعلاج الطبيعي في 7 محافظات

نائب وزير الصحة: الدولة ملتزمة بوضع سياسة وطنية شاملة لصحة الفم بحلول 2026

إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

معهد التغذية يحذر من خطورة السمنة عند الأطفال: معرض للإصابة بـ 3 أمراض

زيادة سعر دواء شهير لمرضى نزيف المخ والسكتة الدماغية

نصائح مهمة للتغذية السليمة للحامل لتجنب الإصابة بالأنيميا

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية