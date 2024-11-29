أخبار الحوادث اليوم، عمر زهران في تحقيقات اتهامه بسرقة شاليمار: دخلت غرفة نومها ومعايا شيخ علشان يقرأ قرآن، ضبط 29 شركة بدون ترخيص لتنظيم الحج والعمرة، النيابة تُجري تفتيشًا على 8 أقسام شرطة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.



ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إضطلعت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة "عناصر جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).



تستكمل فيتو نشر أقوال المخرج عمر زهران، المتهم فيها بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلى زوجة المخرج خالد يوسف، خلال التحقيق معه أمام نيابة في القضية رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة والتي جاءت كالتالي:



س: هل سبق أن ترددت على العين الخاصة بالمجني عليها خلال تلك المدة؟

ج: أنا مروحتش الشقة دي غير مرة واحدة بس

س: وما هو سبب تواجدك في تلك العين تحديدا؟

ج: أنا روحت علشان كنت أنا وشاليمار بنتكلم وهي طلبت مني ساعتها أن آخد شيخ وأروح بيه الشقة علشان يقرأ قرآن



كشفت أقوال المخرج عمر زهران في القضية رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة المتهم فيها بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تفاصيل مثيرة عن الحادث وجاءت أقواله كالتالي:



أجرت النيابة العامة تفتيشًا على أقسام ومراكز شرطة (ثان الإسماعيلية، المناخ، الدخيلة، أول الرمل، الأقصر، أول الغردقة، بلقاس، فاقوس).

وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف على مدار الأسبوع الجاري، فرقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة (ثان الإسماعيلية، المناخ، الدخيلة، أول الرمل، الأقصر، أول الغردقة، بلقاس، فاقوس)، فانتقلوا إلى هناك.



حددت النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد جلسة ٢ ديسمبر المقبل أولى جلسات محاكمة عامل نظافة صور زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما داخل مخزن محل حلواني شهير بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.



اضطلعت أكاديمية الشرطة "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية" بتنظيم الاجتماع السنوي الرابع لتنسيق شئون المكون الشرطى بالاتحاد الإفريقي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2024، وذلك بحضور 35 مشاركًا من ممثلى (مفوضية الاتحاد الأفريقى – التجمعات الأفريقية – الجهات المانحة والشريكة – مهام عمليات دعم السلام الأفريقية – الضباط المصريين المعنيين بملف حفظ السلام).



شهدت إحدى قرى محافظة أسيوط، مذبحة أسرية حيث قام أب بقتل ابنائه الاثنين وأصاب الثالث والرابع باستخدام الساطور، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

وكان اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث في بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة أبو تيج، حيث قام الأب بقتل وإصابة أولاده الأربعة.



كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقدرته على تزوير شهادات دراسية، والزعم بكونها معتمدة من الجهات الحكومية والترويج لنشاطه عبر عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتم ضبطه.



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط نحو 29 شركة ومكتب سياحة بدون ترخيص لتنظيم برامج الحج والعمرة للنصب



ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على قائدى دراجة نارية وأتوبيس للقيادة برعونة بطريقى النصر والهرم عقب تداول مقاطع فيديو لهما.

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