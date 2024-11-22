بعد قرار حبسه 4 أيام، ترحيل نجل زوجة الشيف الشربيني لقسم الشيخ زايد

قامت إدارة شرطة ترحيلات الجيزة بترحيل نجل زوجة الشيف الشربيني، المتهم بدهس عامل دليفري بالشيخ زايد، وسط حراسة أمنية من مقر النيابة إلى قسم شرطة الشيخ زايد في الجيزة، بعد قرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وإجراء تحليل مخدرات.

وظهر المتهم بالكلابشات في نيابة الشيخ زايد، أثناء التحقيق معه في الواقعة، فيما قررت إخلاء سبيل الشيف الشربيني، الذي احتجز بصفته مالك السيارة في الحادث.

أقوال الشيف الشربيني خلال التحقيقات

وأفاد الشيف الشربيني خلال التحقيقات بأنه مالك السيارة المتسببة في الحادث، ولكن نجل زوجته هو الذي كان يقودها وقت وقوع الحادث، وأوضح أنه حضر إلى مكان الحادث بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من نجل زوجته.

وأشار إلي أنه لم يعلم شيئا عن وفاة الضحية إلا بعد أن اطلع على التحقيقات، وأنه انتقل إلى موقع الحادث، في محاولة للتعامل مع الوضع، ولكن انصرف سريعا، خوفا من الاعتداء عليه من قبل المواطنين الغاضبين.

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